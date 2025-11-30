Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, durante su último partido como entrenador del Levante. EFE

El Levante fulmina a Calero y mira a Luis García

Las seis jornadas seguidas sin ganar y las pobres sensaciones condenan al técnico del último ascenso | «Salgo igual que entré. Con un sonrisa», afirma el madrileño mientras toma fuerza la opción del entrenador que dejó huella entre 2008 y 2011

Alberto Martínez de la Calle
Eric Martín

Alberto Martínez de la Calle y Eric Martín

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

A la directiva del Levante no le ha temblado el pulso. Sin esperar a que el runrún se instalase en el día a día del ... banquillo, los dirigentes granotas decidieron este domingo que la etapa de Julián Calero en Orriols debía terminar. Así, tras una reunión de urgencia, destituyeron al técnico madrileño, quien hace apenas seis meses escribía una de las páginas más gloriosas de la historia del club al liderar el ansiado retorno a Primera División. Sin embargo, su aventura en la máxima categoría ha durado menos tiempo de lo esperado. No ha sabido dar con la tecla en el vestuario y, más allá de los pobres resultados, las sensaciones futbolísticas estaban degenerando. Ahora, la cúpula azulgrana tiene el crucial reto de acertar con el relevo. Con el futuro deportivo y económico de la entidad en juego, el margen de error se reduce a la mínima expresión. Una de las alternativas que ya se encuentran sobre la mesa es un entrenador que, aunque lleva 14 años fuera del club, es considerado un hombre de la casa. Se trata de Luis García Plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

