Julián Calero, en la celebración del ascenso del Levante. J. L. Bort
Calero, el hombre que devolvió la ilusión al levantinismo

El madrileño llegó con su «todo va a salir bien», tropezó con «los agoreros» de la grada que le gritaban «saca a Espí» como protesta y se marcha tras el mágico ascenso a Primera que reenganchó a la afición granota

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

Un 10 de junio de 2024, Julián Calero se sentó en la silla de la sala de prensa del Ciutat de València. Con una ... camisa negra y una sonrisa que iluminaba a todos los presentes, el madrileño empezaba a plantar la semilla del ascenso con su discurso:«Todo va a salir bien, que la gente confíe». Unas palabras que resonaron en el imaginario colectivo levantinista, que venía cabizbajo tras dos años de penumbra entre el descenso, el no ascenso con la tragedia del penalti de Asier Villalibre, y el año de la miseria con Javier Calleja y Felipe Miñambres.

