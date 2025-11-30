Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Levante destituye a Julián Calero
Julián Calero, ayer en el Ciutat. EP

Calero se despide del levantinismo: «Voy a salir exactamente igual que entré, con una sonrisa en la cara»

El técnico madrileño deja de ser entrenador del Levante y este lunes se despedirá en una rueda de prensa

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:32

Julián Calero ya no es el entrenador del Levante. La mala racha de resultados ha provocado la destitución del técnico madrileño, que este mismo domingo había dirigido la sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva de Buñol tras la derrota ante el Athletic. Al salir del recinto granota, ha dado unas declaraciones de despedida. «Uno siempre está fastidiado por estas cosas, pero solo tengo palabras de agradecimiento para todos y así va a ser», dijo el técnico, que aseguró que este lunes tendrá lugar una rueda de prensa para decir adiós.

«Voy a salir exactamente igual que entré. Con una sonrisa en la cara y con agradecimientos para todo el mundo, ni más ni menos. Así que esa es un poco mi intención. Me lo han dicho como han podido, porque hoy en día la situación con las redes sociales no es sencilla. Me lo han comunicado bien, y sin ningún tipo de problema, tanto Pepe (Danvila) como Pablo (Sánchez)», añadió Calero.

«Mañana charlaré con todos y agradeceré el cariño recibido y todos los momentos buenos que he vivido aquí, y los menos buenos, como hemos tenido que vivirlos, juntos», destacó el técnico, que al ser preguntado por si será ya para siempre levantinista, fue sincero: «Por supuesto. Eso ya se clava en el alma y no sale».

