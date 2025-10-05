Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un lance del partido entre el Madrid CFF y el Levante. LEVANTE UD

El Levante Femenino, noqueado

Las de Emily Lima, en inferioridad numérica desde el minuto 38, caen en su visita al Madrid CFF y todavía no conocen la victoria | Encadenan tres jornadas como colistas y sólo han marcado dos goles

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:40

Comenta

Noqueado. Así está el Levante Femenino, que sigue sin reaccionar en un alarmante inicio liguero. Las de Emily Lima cayeron en su visita al ... Madrid CFF y todavía no conocen la victoria en lo que va de curso. Este domingo, para colmo, hubo un obstáculo añadido. Y es que el conjunto azulgrana se quedó en inferioridad numérica a los 38 minutos debido a la roja directa vista por Sintia Cabezas. Las granotas, que ya iban por debajo en el marcador, no consiguieron recomponerse.

