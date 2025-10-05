El Levante Femenino, noqueado
Las de Emily Lima, en inferioridad numérica desde el minuto 38, caen en su visita al Madrid CFF y todavía no conocen la victoria | Encadenan tres jornadas como colistas y sólo han marcado dos goles
Valencia
Domingo, 5 de octubre 2025, 21:40
Noqueado. Así está el Levante Femenino, que sigue sin reaccionar en un alarmante inicio liguero. Las de Emily Lima cayeron en su visita al ... Madrid CFF y todavía no conocen la victoria en lo que va de curso. Este domingo, para colmo, hubo un obstáculo añadido. Y es que el conjunto azulgrana se quedó en inferioridad numérica a los 38 minutos debido a la roja directa vista por Sintia Cabezas. Las granotas, que ya iban por debajo en el marcador, no consiguieron recomponerse.
Un nuevo varapalo para el Levante, que ya encadena tres jornadas como colista de la Primera División. El equipo dirigido por Emily Lima atraviesa una situación preocupante, ya que únicamente suma un punto de los 18 disputados hasta la fecha. Las azulgrana, con sólo dos goles a favor, tienen un problema en ataque. Este domingo, Allegra Poljak adelantó al Madrid CFF en el minuto 8 y Kamilla Melgård sentenció en el 79.
