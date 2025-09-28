El Levante femenino comienza a complicarse la vida tras otra derrota contra el Eibar

Las sirenas de alarma comienzan a sonar bien fuerte -si es que no lo hacían ya- en casa del Levante UD femenino. Si el ... año pasado ya pintaban nubarrones, este aún está siendo peor. Todo lo que rodea a una de las pioneras del fútbol femenino español, hasta la fecha le llevan a un camino directo hacia el descenso. No es por imperar un negativismo por antonomasia, sino por la nueva realidad del equipo y la falta de exigencia a la hora de dar mimbres a la plantilla. Apenas un punto conseguido en cinco jornadas disputadas. El balance es claro, las sensación todavía son peores y confirma al Levante como colista.

El último revés sufrido ha llegado en la matinal de domingo en Buñol. Visita del Eibar y, al igual que el resto de rivales, incapaces de imponer el dominio, el acierto y evidenciando que se está varios puntos por detrás por calidad. Las armeras están llamadas a estar también implicadas en esa lucha más directa por evitar el descenso, pero en este duelo dobló sus registros respecto a las valencianas.

Opah Clement fue la encargada de dar los tres puntos al Eibar. Lo hizo en la culminación de una acción a balón parado rebasada la media hora de juego. La atacante internacional por Tanzania dio el premio a las de Iñaki Goikoetxea mediante el acierto de la pizarra, merced a un testarazo al contrapié de la portera Coronado y en el que la defensa tampoco pudo desbaratar. Hasta la fecha, el cuadro vasco sólo había firmado un gol. Este, además, había llegado por un gol en propia puerta. Pero la inconsistencia de las levantinistas les permitió estrenar la estadística.

Previamente, minutos antes, el Levante había reclamado un penalti. Un derribo sobre Sintia Cabezas estuvo al límite de la línea del área. La árbitra de la contienda, con posterior revisión en el VAR, mantuvo su decisión inicial de que esta infracción se produjo finalmente fuera. Los últimos refuerzos de Pierina Núñez -la peruana como titular- y de Daniela Castellanos tampoco aportaron el plus suficiente que necesitaban las azulgranas.

En ningún momento después del gol encajado y más especialmente durante la segunda parte, que es cuando más debería haberse acentuado la amenaza, el Levante estuvo cerca de anotar. Siempre a merced del Eibar, que terminó a pasar defendiendo con una línea de cinco atrás. Más cerca estuvo el cero a dos que el hipotético gol del empate. Apenas Alharilla en los prolegómenos finales realizó un tímido ademán, con desacierto. Pero no. Ni para unas ni para otras. El único tanto reinante de Opah Clement fue el que dio un valioso triunfo en clave eibarresa y hace complicarse la vida al Levante.