Dolores Silva y Alharilla debaten una acción. LUDF
Crónica Levante - Eibar femenino

El Levante femenino comienza a complicarse la vida tras otra derrota contra el Eibar

El equipo granota sigue sin conocer el triunfo esta temporada y se estanca en los puestos de descenso de Liga F

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:30

Las sirenas de alarma comienzan a sonar bien fuerte -si es que no lo hacían ya- en casa del Levante UD femenino. Si el ... año pasado ya pintaban nubarrones, este aún está siendo peor. Todo lo que rodea a una de las pioneras del fútbol femenino español, hasta la fecha le llevan a un camino directo hacia el descenso. No es por imperar un negativismo por antonomasia, sino por la nueva realidad del equipo y la falta de exigencia a la hora de dar mimbres a la plantilla. Apenas un punto conseguido en cinco jornadas disputadas. El balance es claro, las sensación todavía son peores y confirma al Levante como colista.

