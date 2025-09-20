Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Daniela Castellanos y Pierina Núñez, nuevas futbolistas del Levante. LUD

Tres delanteras cierran el mercado de fichajes del Levante femenino

Daniela Castellanos, Pierina Núñez y Naolia Traoré se convirtieron en las últimas incorporaciones, después de que el club granota anunciara su contratación para competir en Liga F

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:05

El mercado estival de fichajes en Liga F ha concluido. Lo hizo anoche a las 23:59 horas. Y en lo que respecta al Levante UD ... femenino lo hizo con novedades. Tras unos meses de gran ajetreo y de numerosos cambios en su plantilla, en total con once altas y doce bajas, en la hora previa antes de finalizar el plazo establecido el club valenciano anunció la contratación de dos nuevas jugadoras para reforzar la parcela ofensiva y una más horas después: Daniela Castellanos, Pierina Núñez y Naolia Traoré.

