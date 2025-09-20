Tres delanteras cierran el mercado de fichajes del Levante femenino

El mercado estival de fichajes en Liga F ha concluido. Lo hizo anoche a las 23:59 horas. Y en lo que respecta al Levante UD ... femenino lo hizo con novedades. Tras unos meses de gran ajetreo y de numerosos cambios en su plantilla, en total con once altas y doce bajas, en la hora previa antes de finalizar el plazo establecido el club valenciano anunció la contratación de dos nuevas jugadoras para reforzar la parcela ofensiva y una más horas después: Daniela Castellanos, Pierina Núñez y Naolia Traoré.

En el caso de la joven Daniela Castellanos, de 22 años de edad, se trata de una delantera llamada a tener un rol destacado durante la temporada 2025-26. Recientemente, la colombiana venía de competir en el Millonarios FC, con quien estableció unas destacadas cifras de 9 goles y 8 asistencias en 22 partidos disputados.

Castellanos tendrá la responsabilidad de seguir los pasos de Mayra Ramírez e Ivonne Chacón, precisamente dos compatriotas que en el Levante superaron los dobles dígitos y, además, se convirtieron en los traspasos más elevados de la historia de la sección femenina, rebasando el millón de euros entre ambas.

Por su parte, Pierina Núñez es otra jugadora que se desenvuelve y actúa en los metros finales. Hasta la fecha militaba en el Universitario de Deportes y previamente había acumulado experiencia en España, ya que compitió con el DUX Logroño, equipo con el que debutó en la máxima categoría, Real Betis y Alhama ElPozo.

Pierina Núñez es también internacional con la selección absoluta de Perú. Por esta razón, es una jugadora que Emily Lima, la actual entrenadora del Levante, conoce a la perfección de su anterior etapa profesional en los banquillos. Por ello y debido también a la escasez de recursos, en consenso con el club se decide apostar por su contratación.

Finalmente, Naolia Traoré es la última de estas protagonistas. Confirmada ya durante la mañana del sábado, se trata de otra futbolista que puede desenvolverse en distintas posiciones, pero ostenta un perfil más ofensivo. La francesa de 19 años llega en calidad de cedida desde el París Saint-Germain, en un acuerdo similar que semanas atrás se alcanzó con Eden Le Guilly.