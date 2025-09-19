Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong juguetea con un balón durante un entrenamiento. ADOLFO BENETÓ
Previa Girona - Levante

Un estadio talismán para despegar el Levante

Aún sin triunfos en Liga y ya sin bajas en la plantilla, el equipo granota vuelve a Montilivi tras la permanencia del año 2019

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:50

Hablar de finales en una quinta jornada es osado, desproporcionado. No es esta la etiqueta que corresponde al partido que ha de medir al Girona ... y Levante (sábado, 14:00 horas). Lo que no está alejado de la realidad es destacar la trascendencia de este siguiente duelo. La realidad no engaña. Ambos copan los puestos bajos de la tabla, con los dos situados provisionalmente en descenso y con un solo punto en su haber. Y resulta improbable que uno se destaque por encima del otro a lo largo del resto del curso. De ahí que el conjunto azulgrana se vea con la exigencia de sumar el primer más tres.

Un estadio talismán para despegar el Levante