Un estadio talismán para despegar el Levante

Hablar de finales en una quinta jornada es osado, desproporcionado. No es esta la etiqueta que corresponde al partido que ha de medir al Girona ... y Levante (sábado, 14:00 horas). Lo que no está alejado de la realidad es destacar la trascendencia de este siguiente duelo. La realidad no engaña. Ambos copan los puestos bajos de la tabla, con los dos situados provisionalmente en descenso y con un solo punto en su haber. Y resulta improbable que uno se destaque por encima del otro a lo largo del resto del curso. De ahí que el conjunto azulgrana se vea con la exigencia de sumar el primer más tres.

Acostumbrados a tardes de jugarse el 'todo o nada', donde muchas de estas apuestas salen mal, el Levante UD terminó vivito y coleando al salir por la puerta grande de Montilivi en mayo de 2019. En juego había una permanencia matemática. De fallar, tocaba jugarse una última carta contra el Atlético. En una jornada marcada por dos lesiones tempranas y con una actuación salvadora desde el VAR tras haber decretado una expulsión injusta de Coke, finalmente Bardhi y Morales se ganaron un pedestal. Sus goles se tradujeron en una balsámica remontada que confirmó la permanencia. Desde entonces, no han vuelto a coincidir las dos escuadras y se condenó al rival.

Ahora las primeras dudas revolotean por Orriols y más intensamente en territorio gironés, tanto por la confección de la plantilla como por los resultados obtenidos. Ha mermado al Levante esos desenlaces de los partidos, especialmente en casa. Contra el Betis y Barça desperdició dos -a priori- placenteras ventajas de dos goles. A la postre resultaron engañosas y en el último encuentro es donde se obtuvo ese empate que estrenó el casillero de puntos.

Por ello, se quieren olvidar esos fantasmas del pasado que parecen perseguir y, ya cumplido el primer mes de competición, llevar a cabo esa particular reacción. Será la primera ocasión en que Calero disponga de todos los efectivos. La recuperación culminada de Maturro vacía definitivamente la enfermería. A la espera de su momento, los granotas apuntan a repetir el once que plantó cara al Betis.