Julián Calero: «No tenemos ansiedad, tenemos ganas de conseguir la primera victoria»
El entrenador del Levante analiza la próxima jornada frente el Girona y dónde reside la capacidad de mejora de su equipo
Valencia
Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:05
Este sábado a partir de las 14:00 horas, el Levante afronta un decisivo duelo contra el Girona. De cara a la visita en Montilivi ... y después de sumar un sólo punto hasta el momento, Julián Calero ha querido hacer reflexión sobre la importancia de este encuentro y la capacidad de mejora colectiva de su equipo.
- ¿Lo de Girona es una final?
- Si en la jornada 5 estamos con finales, mal vamos. Para nosotros cada partido ha de ser tratado de esa manera. Tenemos que competir bien cada día porque sabemos que es la única forma que podemos igualar a nuestros rivales: con más concentración, esfuerzo, trabajo, dedicación y menos errores. Tenemos nuestras herramientas y armas. No considero que sea una final, pero sí un partido importante y sólo tenemos un punto. Pase lo que pase, ni vamos a bajar ni nos vamos a salvar, quedarían 33 jornadas.
- ¿Más que tres puntos?
- Le hemos dado el mismo trato a la semana que damos habitualmente, haciendo hincapié en lo que hacemos nosotros y en qué mejorar para sumar y conseguir la primera victoria que libere al equipo. También los detalles que hace nuestro rival. Lo normal es que el Girona no esté abajo con lo que tiene y cuando empiece a arrancar esté un año peleando por Champions y otro peleando por Europa. Circunstancialmente está ahí y estamos empatados a puntos. Es importante y para ellos también.
- ¿Gestión para encajar los nuevos fichajes?
- No es sencillo. Las cosas tienen un proceso. Nos apoyamos mucho en la gente que estaba el año pasado, que tiene automatismos y ayuda a que el resto se vaya adaptando. El proceso y el tiempo necesario está ahí. aprovechamos los 10 diez que tuvimos y hemos dado más continuidad a ese trabajo. La mejora que tenemos con o sin balón nos puede y debe dar un empujón en distintas fases. Hay que multiplicar el esfuerzo para que entiendan lo que quieres.
- Parte médico de plantilla y actualización de Matturro
- Matturro lleva mucho tiempo sin jugar. Le dio tiempo para jugar un partido de pretemporada. A nivel de entrenamientos no me preocupa porque ha tenido un amplio trabajo con los readaptadores. Lleva tres entrenamientos, está disponible, al igual que toda la plantilla está disponible. Es la primera vez que sucede, aunque algunos con poco ritmo, y Matturro listo para poder ser utilizado en el caso de que lo necesitemos.
- Demora de la lesión de Matturro
- Nosotros tenemos una forma de trabajar muy específica, sobre todo en el apartado de fuerza que el fútbol necesita y necesitamos que el cuerpo de un futbolista sea de atleta. Hemos tenido trabajo específico con los nuevos y porque venían de trabajar de otra manera. A medio plazo lo van a notar mucho, por el perfil de jugadores que son, su corpulencia, pelea dentro de área…
- Impresión de la titularidad de Matías Moreno
- Tanto Matías Moreno como Matturro tienen la misma carencia: venían de tiempo sin competir, de estar lesionados. Sabía que cuando jugó podía tener algún problema y me lo planteé como uno de los posteriores cambios. Es verdad que apuré porque nunca quieres que un central sea un cambio, ya que hay otras posiciones donde se puede dar la vuelta al partido. Matías se ha recuperado bien y ha estado a pleno rendimiento. Opta a volver a jugar, aunque hemos de valorar bien, ya que intento ponerme en el planteamiento del calendario global que tenemos.
- Posible renovación de Carlos Álvarez
- Desde que llegó aquí y sobre todo en mi etapa, Carlos ha hecho un trabajo extraordinario. Este año, a pesar de estar lesionado, ha ido ganando y ya ha empezado a estar al nivel que esperamos. Me parece lógico que el club quiera renovarlo. Es referencia aquí y estaría todo el mundo encantado que siguiera mucho tiempo. tiene un valor de mercado difícil de sostener, pero el Levante hace lo correcto en intentar retenerlo por todos los medios. Él también estaría feliz aquí. Pero la situación de mercado es distinta y cuando viene el pez grande es difícil. Aún así logramos que se quedara y estamos contentos de disfrutarlo.
- ¿Tiene ansiedad de conseguir la primera victoria?
- Intento que mis jugadores estén al día. Llegar a Girona, competir, hacerlo bien y eso nos acercará a los puntos. En una semana tenemos tres partidos, nueve puntos en juego y ver qué puntos podemos cazar. No tenemos ansiedad, tenemos ganas de conseguir la primera victoria. Hasta que lo logras, parece que te va a costar más que los demás. Por eso me fastidió más no ganar al Betis y así poder liberarnos de esa sensación. La presión debe ser algo con lo que convivir y es un privilegio porque significa que más arriba estás para un deportista. Si la digieres bien, eres un gran deportista que va a competir bien; si no, te va a poder ya que es una constante en el fútbol.
- ¿Tienes la misma impresión que Ryan de que se respeta mucho a los rivales?
- No tengo esa sensación. Ryan tiene el desconocimiento de alguna cosa, al haber jugado contra equipos dominadores como Barça, Betis o Elche, no porque nosotros queramos, sino porque nos han empujado atrás. ¿Nos gustaría defender más adelante? La respuesta es que sí. No me gusta que pasen tantas cosas cerca de nuestro área. Puedes ser muy dominador, que cuando juegas contra el Barça te quitan el balón aunque planteas otras cosa, porque es superior. En algún momento ha salido bien, en otro te han metido muy abajo y entonces pasan muchas cosas. Lo que sí estoy de acuerdo con Ryan es que tenemos que mejorar muchas cosas.
- ¿Hay que tocar el tridente de ataque lo menos posible?
- Creo que enchufados están todos, pero a nivel desequilibrio son una parte importante. No podemos olvidar que tenemos a Brugui, a Koya, a Iker Losada… Son muchos jugadores que no han empezado jugando por distintos motivos pero están bien. En medio con Vencedor y Arriaga, tenemos también buena dosis de estabilidad, así como los laterales donde vienen apretando Pampín y Víctor. No me quejo del nivel de implicación de mis jugadores. No hay pequeños detalles, hay que mejorar en general y estamos en ello. Voy a ir variando porque tenemos carga, rivales diferente y necesitarán de nosotros de distintas formas.
- Importancia de Brugui. ¿Cómo se saca su mejor versión y se encaja?
- No creo que Brugui haya que recuperarlo porque en pretemporada terminó muy bien. el break de 10 días no le favorece. Tiene cercanía con el gol, da igual si lo metes en banda o en punta, porque ataca bien en profundidad, en corto, es capaz de generar goles o dar asistencias. Es muy importante para nosotros y nos tiene que dar muchos puntos. He hablado con él y tiene que estar tranquilo.
- Impresión de los primeros minutos de Kervin Arriaga
- Fueron minutos donde el rival estaba ya muy debilitado, más con el calor. Entró fresco. Pero Kervin Arriaga tiene personalidad, no se arruga, tiene buen trato con el balón y me gustaron. Vamos a ver cómo incrementamos esos minutos de cargas ya que ha de ser importante. Fue el primer jugador que hablé con el club que me gustaría que trajeran. Tiene presencia y nos hace falta. Va ganando físico, confianza…
- ¿Cómo ves al Girona? ¿En qué falla?
- No sé en que falla porque no estoy allí. A Míchel le conozco, fue jugador mío, su personalidad y dinámica a pesar de que el fútbol no acompañe. Sabemos que su meta no es entrar en Champions, sino competir bien y estar lo más arriba posible. Me espero un Girona que intenta ser dueño del partido, que intenta defender lejos con posesión, ordenado, que aprieta a la pérdida y añadiendo sus individualidades que tienen un importante nivel europeo. Espero que mañana no recuperen esa confianza.
- Cambio de rol de Morales
- José es un jugador muy inteligente. He hablado con él de su situación y lo que quiero que nos aporte. Si acepta y juega bien a 20-25 minutos, es importante. Pero no descarto que otros días pueda jugar de inicio. La edad pasa para todos, hay que aceptar el rol y también de cara al vestuario. Siempre que sale nos está dando cosas, con protagonismo y lo tendrá de una forma de otra porque tiene la calidad y capacidad.
- Posibles rotaciones en estas jornadas
- El partido que me importa es el de mañana. Yo puedo variar unas cosas, pero dentro de 72 horas tenemos que ver el estado físico del equipo. No variará mucho por el rival, ya que estuvimos más cerca de sumar contra el Barça que contra el Elche, Me preocupa más Girona porque es el inmediato, tenemos necesidad de puntos y que las cabezas estén centrados. Luego haremos las posteriores valoraciones y a todos les pondremos dificultades.
- ¿Qué ha faltado al Levante para sumar más?
- Los poquitos de aquí y los poquitos de allá, hacen un muchito. Eso que nos ha faltado sin balón, de defensa de área, de mantener después de perder posesión… Hay varias situaciones que estamos trabajando y analizando para mejorar, pero no por hacerlo mucho te va a salir mejor porque es así este juego. Se trata de ser seguro y sentirse fuerte en todas las fases.
