El Levante ejecutará una nueva ampliación de capital destinada a la afición

Uno de los aspectos reseñables de la Junta de Accionistas ha sido la confirmación por parte de Danvila de que se va a efectuar una ... nueva ampliación de capital, que en este caso irá destinada a los accionistas actuales y sin descartar a posterior una venta generalizada.

«El resto de accionistas podrá comprar acciones al mismo precio en la futura ampliación para que nadie se vea perjudicado», trasladó el ya máximo mandatario del club. De esta forma, después de la inversión realizada, tratará de que la hinchada granota intente equiparar ligeramente el porcentaje del reparto accionarial que, de paso, implicaría un plus de ingresos a las arcas del club.

No obstante, los precedentes recientes no fueron positivos y apenas se generaron unos 4 millones de euros de beneficio en las distintas fases de la ampliación formalizada en 2024. Además, Danvila, que prometió en la Junta del pasado mes de abril que no cobraría intereses, ha reconocido su error públicamente tras este nuevo paso y porque también lo requieren las inspecciones.