Pablo Martínez conduce el balón en el amistoso contra Al-Qadsiah. Levante UD

Levante UD - AJ Auxerre: horario y dónde ver gratis por televisión el último amistoso antes de empezar La Liga

Los granotas cierran la pretemporada contra el conjunto francés

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:46

El Levante UD viaja hasta Auxerre para disputar el último amistoso de la pretemporada. El conjunto dirigido por Julián Calero ha cosechado resultados positivos durante esta etapa de preparación, aunque las lesiones han mermado el potencial real de la plantilla de cara al debut en liga contra el Alavés.

Ocho son las caras nuevas que se han incorporado a las filas granotas. Ahora bien, muchos de ellos ya están llenando la enfermería. Kervin Arriaga y Olasagasti parece que están descartados para Vitoria. Matias Moreno y Alan Matturo aún arrastran molestias musculares y, si llegan, será entre algodones.

Aun así, la baja más sensible es la de Carlos Álvarez. El héroe del ascenso arrastra una pubalgia desde el inicio de la pretemporada y no ha disputado ni un minuto sobre el césped. Todo apunta a que su presencia en la primera jornada está muy comprometida.

La última prueba en territorio francés puede desvelar las primeras pistas de los once futbolistas que saldrán a por los tres puntos en tierras vitorianas. Jóvenes como Paco Cortés o Martin Krug están ante su última opción para formar parte de los 25 jugadores de la primera plantilla.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD se enfrenta al AJ Auxerre en su último partido de la pretemporada. El choque se disputará este sábado 9 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio de l' Abbé-Deschamps de Auxerre. Puedes seguir el partido en directo gratis a traves del canal de Youtube oficial del Levante.

