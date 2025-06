El legado de Kochorashvili busca heredero

Eric Martín Valencia Viernes, 20 de junio 2025, 17:27 Comenta Compartir

El adiós de Giorgi Kochorashvili no se va a olvidar tan fácilmente. En lo deportivo, se ha terminado consagrando como uno de los pilares del ascenso del Levante UD. Perfectamente se podría aplicar el dicho de «uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde». Ya esta misma temporada, en esas jornadas en que no pudo estar disponible por asistir a los compromisos internacionales o algún percance físico, el plantel de Julián Calero lo echó mucho a faltar. Desde un prisma más personal, el centrocampista georgiano también ha calado hondo. Llegó años atrás para el filial, y gracias a su persistente ambición y personalidad se fue ganando el hueco que perseguía en el primer equipo, nunca levantando la voz y aguardando su oportunidad pacientemente, hasta que le tocó.

A través de un comunicado por redes sociales, en el que Kochorashvili también sorprendió con su regreso a la plataforma 'X' con la apertura de una nueva cuenta verificada, el futbolista quiso ser partícipe de una sentida despedida hacia el club que le ha permitido madurar y crecer futbolísticamente como a una afición que le ha respaldado en todo momento, incluso en aquellos momentos de más debilidad.

«Queridos granotas, me pongo frente a vosotros con el corazón lleno de emociones y es que no hay palabras suficientes para expresar lo agradecido que estoy por todo lo que hemos compartido en estos años. Desde el primer día que planté mis pies en este club, sentí que he formado parte de una gran familia, de un equipo que lucha y sueña con la misma pasión que yo. Llegué en un momento difícil dejando atrás mi país y mis raíces con la única ilusión de cumplir un sueño, jugar en una de las mejores ligas del mundo», comentaba el jugador, donde el Ciutat de Valencia fue el escenario elegido para grabar el vídeo de su adiós. «Mi paso por el Levante ha sido mucho más que una historia deportiva. Ha sido una lección de lucha y de sueños cumplidos. Llevar el escudo en el corazón y defenderlo con vuestra pasión ha sido un honor que siempre llevaré conmigo», agregaba.

Mientras Kochorashvili iniciará en próximas semanas su nueva etapa profesional con el Sporting de Portugal, donde 5,5 millones de euros más otro 1,5 en variables por hitos deportivos fue el desenlace de su traspaso, el Levante trabaja en dar con el recambio propicio. Atrás queda un legado que busca un nuevo heredero. Y uno de los pretendientes, que parte entre los favoritos iniciales, es Kervin Arriaga, nombre avanzado por la Cadena Ser.

Por el jugador hondureño ya se encuentran en negociaciones y desde el Levante se está trabajando en la fórmula de una cesión, como ha podido conocer LAS PROVINCIAS. En la operación, en caso de evolucionar favorablemente, tampoco está descartado incluir una opción de compra o bien abordar un traspaso de bajo coste, en el que el Partizán de Belgrado, club propietario de sus derechos, conservara un alto porcentaje en caso de una futura venta.

El propio Kervin Arriaga tampoco es partidario de regresar a Belgrado y considera la opción del Levante como una buena oportunidad de crecer en la Liga española, ahora en Primera División, después de su paso por el Real Zaragoza, club en el que estuvo a préstamo desde enero de 2025. En ese tiempo en La Romareda, se erigió como uno de los jugadores más en forma en su puesto de la categoría, debido a su gran versatilidad y capacidad de adaptación. 17 partidos y un gol anotado fue su contribución, con el posicionamiento y el juego aéreo como sus principales virtudes. El Zaragoza conservaba una opción de compra de unos 400.000 euros por el centrocamericano, aunque aún no ha decidido ejercerla y se aleja su continuidad como blanquillo, al ver cómo a su puerta están llamando clubes de divisiones superiores.

Sin embargo, Arriaga no es la única opción que se contemplará. El Levante no puede limitarse a un único jugador. Entre otros candidatos, el nombre de Azzedine Ounahi es otro de los medios que estarían en recámara, como destacó ESPN. En este caso, su llegada se antoja más complicada, incluso con más competencia de por medio. Porque el internacional por Marruecos, que milita en el Olympique de Marsella, intenta cerrar su llegada a la Premier League. El Brighton tiene la llave para posibilitarlo. Si las conversaciones entre ambos clubes no evolucionan favorablemente, Sevilla, Alavés y Levante tantean una cesión.