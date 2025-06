Kochorashvili se despide del Levante en sus redes sociales

Llegó el momento de la despedida. Giorgi Kochorashvili, uno de los guerreros del centro del campo del equipo de Julián Calero para conseguir el ascenso ... a Primera División, dice adiós al Levante tras seis temporadas. El georgiano, como estaba previsto, se marcha al Sporting de Portugal por 5,5 millones de euros, más 2 en variables. Era una venta casi asegurada, tanto por el rendimiento que venía mostrando el jugador como por la delicada situación económica del club.

Con la marcha del '6' se va un futbolista que llegó siendo un total desconocido, pero que, con el paso de los años y las distintas etapas que ha vivido —tanto en el filial como en sus cesiones—, se ha convertido en un centrocampista total; lo que hoy se conoce como un 'box to box'.

Es por eso que, tras seis temporadas vinculado al Levante, en las que ha disputado 66 partidos, anotando nueve goles y repartiendo cuatro asistencias en Primera, Segunda y Copa del Rey, Kochorashvili no se ha olvidado de quienes lo han apoyado en cada partido y ha publicado un vídeo en sus redes sociales despidiéndose de toda la afición granota.

Hoy digo adiós al club que me cambió la vida.

Gracias, granotas, por tanto.



Siempre uno de los vuestros. 💙❤️ @LevanteUD pic.twitter.com/bxOCejynSQ — Kochora14 (@kochora14) June 19, 2025

Estas han sido las palabras de Kochorashvili en su vídeo de despedida a todos los aficionados del Levante, donde agradecía el apoyo de todos estos años: «Queridos granotas, hoy me pongo frente a vosotros con el corazón lleno de emociones y es que no hay palabras suficientes para expresar lo agradecido que estoy por todo lo que hemos compartido en estos años. Desde el primer día que planté mis pies en este club sentí que he formado parte de una gran familia, de un equipo que lucha y sueña con la misma pasión que yo. Llegué en un momento difícil dejando atrás mi país y mis raíces con la única ilusión de cumplir un sueño, jugar en una de las mejores ligas del mundo.

Fue un camino de piedras, de heridas y de momentos complicados pero siempre encontré en vosotros ese impulso y ese apoyo que me dieron la fuerza para seguir luchando. Vuestra entrega y vuestro cariño en cada partido, en cada victoria y en cada derrota me enseñaron lo que significa ser parte de esta afición tan especial. Lograr el ascenso y sentir esa alegría junto a vosotros fue uno de los momentos más felices de mi vida.

Gracias por confiar en mí, por darme esa fuerza todos los días y por hacerme sentir que no estaba solo en cada paso de este camino. Mi paso por el levante ha sido mucho más que una historia deportiva, ha sido una lección de lucha y de sueños cumplidos. Llevar el escudo en el corazón y defenderlo con vuestra pasión ha sido un honor que siempre llevaré conmigo.

Hoy aunque siento tristeza por dejar a este club que tanto amo, también llevo la esperanza y la ilusión de un futuro brillante, con la seguridad de que siempre seré Granota, en el alma y en el corazón. Gracias por todos los momentos, por el apoyo incondicional y por permitirme vivir esta experiencia tan hermosa. Gracias Granotes, hasta siempre«

El club tampoco se ha querido olvidar del jugador por estas palabras tan bonitas que ha tenido y ha contestado al vídeo de respuesta agradeciendole su entrega y compromiso todos estos años.

Gracias a ti, @kochora14. Orgullo de persona y de jugador. Esta siempre será tu casa. Suerte 💙🩷