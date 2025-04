Kochorashvili reafirma su compromiso con el Levante: «Quiero salir por la puerta grande»

El Levante de Julián Calero sigue preparando el importantísimo partido de este sábado frente al Real Zaragoza, que se disputará en el Estadio Ciutat ... de València a partir de las 18:30 horas. No obstante, uno de los jugadores de moda del equipo granota ha tomado la palabra. Giorgi Kochorashvili, en declaraciones para los medios oficiales del club, destaca la unión del vestuario como uno de los puntos fuertes del equipo, porque «somos amigos dentro y fuera del campo».

El georgiano ha querido dejar claro su compromiso con el Levante, ya que se marchará al finalizar la temporada al Sporting de Portugal en un traspaso valorado en 5,5 millones de euros. «Mi sueño desde niño ha sido luchar por grandes cosas y una de esas grandes cosas la he conseguido en ese momento, pero para mí lo más importante ahora mismo es el presente. Lo que te da el mejor futuro es lo que haces en el presente. Llevo en el Levante desde 2019 y, no es solo por el amor hacia el escudo, es por el amor hacia la gente que he conocido en el pasado, los que han estado, y los que están porque es un club que te transmite muchos valores. Mi objetivo siempre va a estar en el presente, con mis compañeros cumpliendo en todo y dando lo máximo porque muchas veces he pensado que si saliera del club querría salir por la puerta grande. En los clubes en los que he estado, como el Castellón también, siempre he querido dejar mi nombre ahí. Es lo que voy a intentar en el Levante y, ojalá, seguro que nos va a ayudar a conseguir el objetivo que tenemos y que la gente que ama el Levante merece. Cuando estás sufriendo mucho en tu vida, si sigues andado hacia delante con ese sufrimiento siempre te saca una sonrisa y creo que esa sonrisa nos va a llegar», asegura.

Además, el centrocampista resalta las ganas de ir todos juntos hacia un mismo objetivo y el valor que aporta cada uno de los miembros del equipo en el día a día: «Cuando entrenamos no distingues quién es el más joven o el más mayor porque todos estamos muy metidos, da igual quien juegue más o menos. En este camino es muy importante estar unidos. Hay un dicho que dice si quieres ir más rápido, ve solo, pero si quieres ir más lejos, ve acompañado. El mister lo transmite también y los compañeros y amigos que estamos en el vestuario lo sabemos. Cada entrenamiento salimos a disfrutarlo y a dar nuestro máximo, y en el partido no queda otra que salir a competir».

El de este sábado será un encuentro difícil ante un Zaragoza que también tiene mucho en juego, ya que está metido en la pelea por evitar el descenso a Primera RFEF. «Sabemos por la historia del Zaragoza que ha sido un equipo muy grande y ahora están sufriendo un poco, pero es un equipo con jugadores muy buenos y nos van a complicar el partido. Nuestra gente va a estar ahí y nosotros estaremos metidos. Intentaremos hacer todo lo posible para que la gente que va a venir a ver el partido lo disfrute y vea que estamos metidos en cada duelo, en cada pase, en cada gol… Intentaremos estar fuertes y lo vamos a dar todo como en todos los partidos», señala Kochorashvili.

Y es que para el centrocampista, la importancia del apoyo de la grada en el Ciutat de València será fundamental: «Cuando estás corriendo y ya no tienes aliento ni puedes respirar, y estás oyendo a la gente cómo te anima en cada acción, te da un respiro y una energía magnífica. Cuando viene tanta gente como el otro día contra el Racing, que además están metidos y nos están ayudando, quiero que sepan que es como estar jugando con un jugador más y eso siempre aporta muchísimo. El resultado no depende de ti, pero está bien que esté en tus manos. El resultado no es solo lo que pasa al final del partido, es lo que haces todos los días, sea en los entrenamientos, en los partidos, en el vestuario o fuera de él. Eso nos va a ayudar a que lo que está en nuestras manos, lo utilicemos bien».