La importante baja del Atlético de Madrid para recibir al Levante

Este fin de semana tendrá lugar una nueva jornada liguera, la última antes del tercer parón fijado por los compromisos internacionales. El Levante UD ... acudirá al Riyadh Air Metropolitano con tal de volver a intentar dar la sorpresa. Y si los granotas llegan condicionados por las bajas, el Atlético de Madrid tampoco se libra de ellas y paga las secuelas tras el último compromiso de la Champions League.

Porque en el último triunfo de los colchoneros contra el Union Saint-Gilloise no todo fueron sonrisas. El 'Cholo' Simeone contempló cómo perdía a uno de sus pilares defensivos, como es Robin Le Normand. El central francés abandonó el terreno de juego debido a unas molestias físicas en la rodilla y se ha confirmado que estará alrededor de un mes de baja, lo que supondrá que no competirá este sábado (18:00 horas) contra el Levante.

El que sigue pendiente de su participación es el argentino Nico González. Tras un buen arranque de temporada en su llegada al equipo madrileño, ha experimentado distintos contratiempos y sigue estando como duda. El portero Oblak, aunque hoy se ejercitó en el gimnasio, sí se espera que se vista de corto y siga defendiendo el arco rojiblanco.