Directo Familiares de las víctimas y primeras autoridades ya están en la Ciudad de las Artes para el funeral de Estado
Ana Franco, jugadora del Levante UD femenino. Liga F

Ilusión en el Levante Femenino: Ana Franco apuesta por la primera victoria del Levante

La centrocampista granota subraya el buen ambiente del grupo y la importancia de sumar los tres puntos en el próximo partido frente al Tenerife.

Claudia García Paredes

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Ana Franco, jugadora del Levante UD Femenino ha hablado en rueda de prensa este Miércoles 29 de octubre para analizar el momento actual del equipo ... y el próximo encuentro de liga frente al Costa Adeje Tenerife en el Estadio Ciutat de València.

