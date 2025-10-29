Ilusión en el Levante Femenino: Ana Franco apuesta por la primera victoria del Levante

Ana Franco, jugadora del Levante UD Femenino ha hablado en rueda de prensa este Miércoles 29 de octubre para analizar el momento actual del equipo ... y el próximo encuentro de liga frente al Costa Adeje Tenerife en el Estadio Ciutat de València.

La futbolista destacó el cambio positivo que ha experimentado el equipo de Santiago Trigueros tras la llegada del nuevo cuerpo técnico y la ilusión con la que afrontan esta nueva etapa. «Dentro del equipo se nota ese cambio de método, estamos contentas y trabajando mucho. En el primer partido contra el Sevilla ya se vio la nueva forma que queremos tener: ir hacia adelante e intentar ganar», señaló Ana Franco. Pese a la derrota ante el Real Madrid, la jugadora aseguró que el grupo mantiene la confianza y el compromiso: «El partido se dio así, pero entre nosotras la cosa va bastante bien. Estamos ilusionadas y con ganas de que llegue el sábado».

El equipo granota disputará el próximo encuentro en un escenario especial, el Ciutat de Valencia, algo que, según Ana Franco, supone una motivación extra: «Para nosotras es un privilegio jugar ahí, es algo con lo que toda jugadora sueña. Es una motivación más para dar una victoria al equipo y también a la afición, para poder celebrarlo todos juntos».

Sobre el rival, el Costa Adeje Tenerife, situado sexto en la clasificación y con tan solo un partido perdido. La futbolista reconoció su buen inicio de temporada y la necesidad de plantear un partido sólido: «Han tenido bastante cambio y, personalmente, no me esperaba este inicio de liga que están teniendo. Están bastante bien, pero nosotras estamos trabajando para contrarrestarlo y conseguir nuestra primera victoria».