El Levante tratará de evitar otro mal trago en la Copa del Rey

El estadio municipal de Los Arcos es uno de los más emblemáticos del panorama valenciano. Su césped ha vivido partidos del Orihuela prácticamente en todas ... las categorías, desde regional hasta de Segunda División. Ahora, después de unos años de incertidumbre institucional, con una refundación de por medio y con el equipo tratando de dar un salto más hacia Primera Federación, pretenden disfrutar de una gran noche copera ante el Levante UD.

Un jueves festivo en la localidad alicantina, pero que por parte del conjunto levantinista se presenta con incertidumbre y con el único propósito de evitar un mal trago. Recientes son los episodios en esta competición saldados con desengaños, como el acontecido precisamente hace un año contra el Pontevedra, que eliminó por un contundente 4-1 a los valencianos. La última campaña que el Levante competía en la máxima categoría, también se cayó de primeras ante el Alcoyano. Ya muy lejano en el tiempo parece quedar esas semifinales alcanzadas con Paco López en el banquillo, que significaron el principio de la posterior decadencia. Por ello, aunque Julián Calero sostuvo que quiere que sus jugadores «compitan» y considera la Copa del Rey como «una competición preciosa», también todos son realistas que el foco lo acapara la Liga y su permanencia en la élite, algo que hasta ahora se lograría.

Entre ambos han sido numerosos los precedentes, menos en tiempos contemporáneos. Pero en la única ocasión en que se cruzaron los caminos en esta competición copera el resultado fue contundente: 6-0, en clave azulgrana. Era la temporada 1979-80, en una eliminatoria a ida y vuelta. Ahora todo se jugará a una carta, con prórroga y penaltis, si fuera preciso. Pero todo quedará visto para sentencia la noche del jueves en Los Arcos.

La convocatoria granota no prescinde de sus estrellas. Etta Eyong y Carlos Álvarez, después de que el sevillano llegara incluso a tener unos minutos en Son Moix, estarán en ella. Los descartes vienen marcados por las lesiones o contratiempos físicos: Iván Romero, Pampín y un Kervin Arriaga que estaba al límite y con el que hay que gestionar los minutos de juego. Tampoco estará Oriol Rey, que sigue convaleciente tras la gastroenteritis de hace unos días. Quienes sí estrenan citación son Huseini y Pablo Rosón, central y mediocentro del filial respectivamente, que junto al resto de efectivos buscarán una reivindicación, si Calero decide darles esa oportunidad.

Alineaciones probables

Orihuela CF: Real, Rubén García, Booker, Salto, Nacho Vila, Rivera, Rodríguez, Joan Monterde, Bensaad, Ángel Sánchez y Solsona.

Levante UD: Pablo Cuñat, Víctor García, Dela, Matturro, Cabello, Iker Losada, Pablo Martínez, Olasagasti, Morales, Koyalipou y Carlos Espí.