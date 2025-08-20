Iker Losada, cedido al Levante sin opción de compra

El Levante ya tiene nuevo refuerzo ofensivo, como ha venido contando recientemente LAS PROVINCIAS, y no es otro que Iker Losada. El mediapunta gallego ... del Betis llegará a Orriols cedido por una temporada en las próximas horas, después de que todas las partes llegaran a un acuerdo verbal para las condiciones del fichaje, que se plasmará en negro sobre blanco con un préstamo que no incluirá una opción de compra para el Levante. Eso sí, el conjunto del Ciutat de València tendrá un derecho preferencial para acometer una posible compra en el futuro.

Cabe recordar que el Betis pagó 1,8 millones de euros al Racing de Ferrol el pasado verano por el futbolista de 24 años, que brilló en el conjunto gallego en la categoría de plata. Tras su traspaso al Betis, se encontró con dificultades para entrar en la rotación de Manuel Pellegrini ante la dura competencia de nombres como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso o Antony, motivo por el cual salió cedido en el mercado de invierno al Celta de Vigo, su club de cantera. No obstante, en Balaídos tampoco tuvo un gran protagonismo en esas posiciones ofensivas en las que Claudio Giráldez prefería a nombres como Iago Aspas, Pablo Durán o Hugo Álvarez.

Tras regresar al Betis, Losada ha realizado la pretemporada con el conjunto verdiblanco, participando en varios amistosos veraniegos, motivo por el cual su adaptación al Levante será rápida, ya que viene con minutos en sus piernas y no necesitará ponerse a tono. En la primera jornada de Liga se quedó en el banquillo ante el Elche, pero viajó y estuvo convocado con sus compañeros mientras se terminaba de negociar su salida rumbo a Valencia. Se espera que en las próximas horas el futbolista llegue a la ciudad para dirigirse a las oficinas del Ciutat de València, donde firmará su contrato para ser oficialmente nuevo jugador granota.

El mediapunta, que es capaz de jugar en varias posiciones, brindará una variedad táctica a los esquemas de Julián Calero. Detrás del delantero es su mejor posición, donde puede sacar a relucir su visión y su último pase, así como su llegada y su disparo lejano. Pero también es capaz de retrasarse unos metros y actuar como interior, al igual que abrirse a ambas bandas y aparecer como extremo, preferiblemente por la izquierda, ya que al ser diestro de pie, puede trazar esa clásica diagonal hacia dentro. Su inscripción en la Liga, no obstante, podría hacerse esperar, ya que también hay nombres como Kervin Arriaga, Jon Ander Olasagasti, Goduine Koyalipou y Alan Matturro que están pendientes de ser validados por la patronal.