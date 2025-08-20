Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat para este jueves
Iker Losada, con el Betis, en un entrenamiento. Real Betis

Iker Losada, cedido al Levante sin opción de compra

El conjunto granota cierra el fichaje del mediapunta del Betis, por el que se guardará un derecho preferencial de cara a una hipotética adquisición

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:06

El Levante ya tiene nuevo refuerzo ofensivo, como ha venido contando recientemente LAS PROVINCIAS, y no es otro que Iker Losada. El mediapunta gallego ... del Betis llegará a Orriols cedido por una temporada en las próximas horas, después de que todas las partes llegaran a un acuerdo verbal para las condiciones del fichaje, que se plasmará en negro sobre blanco con un préstamo que no incluirá una opción de compra para el Levante. Eso sí, el conjunto del Ciutat de València tendrá un derecho preferencial para acometer una posible compra en el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  7. 7 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  10. 10

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Iker Losada, cedido al Levante sin opción de compra

Iker Losada, cedido al Levante sin opción de compra