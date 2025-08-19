Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se desploma este miércoles tras la ola calor: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
José Danvila, máximo accionista del Levante. IVÁN ARLANDIS

La capitalización de Danvila, aprobada también por LaLiga

Con esta autorización, la entidad de Orriols amplía su Fair Play Financiero en hasta tres millones de euros para poder inscribir a más fichajes

Marcos Sánchez

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 18:57

La Liga autoriza a José Danvila su capitalización del Levante. El empresario, que había prestado hasta 14 millones de euros al club granota, ha visto ... cómo finalmente el organismo dirigido por Javier Tebas ha permitido la capitalización de estos mismos. Esta misma propuesta que se le hizo a la Liga tiempo atrás fue aprobada por el consejo del Levante, lo que, a su vez, convertía a Danvila en el máximo accionista del club de Orriols.

