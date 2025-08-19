La capitalización de Danvila, aprobada también por LaLiga

La Liga autoriza a José Danvila su capitalización del Levante. El empresario, que había prestado hasta 14 millones de euros al club granota, ha visto ... cómo finalmente el organismo dirigido por Javier Tebas ha permitido la capitalización de estos mismos. Esta misma propuesta que se le hizo a la Liga tiempo atrás fue aprobada por el consejo del Levante, lo que, a su vez, convertía a Danvila en el máximo accionista del club de Orriols.

Esta aprobación permitirá al Levante poder inscribir a sus nuevos fichajes de esta temporada y afrontar las renovaciones, ya que, debido a la deuda que arrastraba tras la gestión en etapas anteriores, le había provocado serios problemas; de ahí que en su día se aprobase esta medida en el consejo.

Además, gracias a la aprobación de esto mismo, la entidad de Orriols podrá ampliar en hasta tres millones de euros su Fair Play Financiero. Incluso con esta capitalización que ha admitido la liga española, el club granota podría seguir teniendo problemas a la hora de traer nuevas incorporaciones, por lo que es posible que se deshagan de algunos jugadores en plantilla que no cuenten para Calero. Los jugadores que podrían aligerar masa salarial y se encuentran en la rampa de salida podrían ser Alfonso Pastor, Sergio Lozano o Jorge Cabello.