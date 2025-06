Así le ha ido a los cinco cedidos del Levante

Marc Escribano Valencia Lunes, 2 de junio 2025, 10:05 Comenta Compartir

La temporada del Levante ya ha llegado a su fin. Esta vez sí. Con el ascenso directo conseguido hace una semana en Burgos y con la confirmación de terminar el curso como campeones de Segunda División tras vencer al Eibar en la fiesta de despedida de la última jornada, el club granota baja la persiana a una histórica campaña que culmina con el regreso a la elite.

No obstante, como dijo el propio entrenador Julián Calero, ahora no hay que bajar el nivel de exigencia, y hay que seguir trabajando para mantener al equipo en lo más alto. Desde ya se trabaja en buscar un director deportivo, posición que sigue huérfana desde la salida de Felipe Miñambres hace un par de meses. Y es que el nuevo encargado de la planificación deberá analizar los casos de cinco futbolistas que han jugado cedidos en otros clubes esta temporada.

El caso más sonado es el de Pablo Cuñat, aunque en su camiseta luce su segundo apellido Campos. El joven portero valenciano de 23 años, que ha sido convocado por la selección española sub-21 para disputar el Europeo de este verano, ha cuajado un gran año individualmente hablando en su préstamo en el Cartagena, a pesar del descenso del equipo de la Región de Murcia.

38 partidos disputados entre Liga y Copa, con 67 goles encajados y 8 porterías a cero. Pueden parecer malos números, pero hay que tener en cuenta que estaba en el peor equipo de la categoría de plata. Y aún así, ha destacado, terminando el curso como el guardameta que ha realizado más paradas en Segunda: 151 intervenciones. Con contrato hasta 2026, será una opción bajo palos en Orriols, y más sabiendo que el futuro de Andrés Fernández y su posible retirada no está nada claro todavía.

Otro granota que ha jugado cedido en el Cartagena, pero que no ha triunfado tanto, ha sido Óscar Clemente. El centrocampista se marchó en el mercado de invierno viendo que en el Levante no estaba teniendo oportunidades. Allí sí las ha tenido: 27 partidos, aunque sin goles. Eso sí, ha registrado 2 asistencias. Con contrato también hasta 2026, no parece que tenga hueco en la plantilla levantinista, por lo que se le buscará una salida con otra cesión o un traspaso que no reportará mucho dinero.

Volviendo a los porteros, en el Levante también cuentan con buenos informes de lo que ha hecho Dani Martín esta temporada en el Marbella de Primera RFEF. El joven internacional sub-19 ha disputado 20 encuentros con el conjunto de la Costa del Sol, encajando 27 goles y dejando su portería a cero en 5 ocasiones. Comprado hace un verano por 100.000 euros del Rayo Majadahonda, se invirtió en él con esperanzas a futuro. Lo normal es que vuelva a salir cedido para que siga creciendo con minutos en otro club.

Finalmente, hay dos casos que se deben analizar detenidamente, ya que ambos técnicamente son jugadores cedidos por el Atlético Levante, es decir, el filial granota. El primero es Joel Febas, que ha sido parte clave del ascenso del CD Teruel a la Primera RFEF. El atacante ha disputado 37 partidos con el conjunto turolense, marcando 3 goles y repartiendo 2 asistencias. A sus 23 años, parece haber encontrado su lugar, y con su contrato en el Levante finalizando este verano, todo apunta a que no regresará a las filas granotas.

El segundo caso es el de José Cambra. El delantero de Ontinyent ha sido una de las estrellas del Talavera de la Reina, que también ha ascendido a Primera RFEF, apeando en la final al Torrent. Su vinculación granota también termina este verano, pero se buscará una renovación para no dejar escapar a un delantero que en 37 jornadas ha anotado 10 goles y repartido 6 asistencias. Con 21 años, todavía tiene futuro, y varios equipos han mostrado ya interés por sus servicios, tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS.