La fiesta que el fútbol le debía al Levante

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 1 de junio 2025, 21:25 | Actualizado 21:43h.

El fútbol puede ser cruel y mágico. Tiene dos caras. Por estas fechas, hace dos años, el Ciutat de València lloraba desconsolado por ver cómo se le escapaba de las manos el regreso a Primera División en el último minuto de la prórroga de la final del play off como consecuencia de un polémico penalti. Este domingo, en la misma grada, igualmente abarrotada, se volvían a humedecer los ojos de los miles de hinchas. Pero por motivos muy diferentes. Era por la emoción de, esta vez sí, regresar a ese lugar del que nunca debió salir el conjunto granota. El partido ante el Eibar, con el ascenso certificado el domingo anterior en El Plantío, sirvió para eso. Para disfrutar, desde la paz de tener el objetivo en el bolsillo, de los sentimientos que fueron cercenados el 17 de junio de 2023. La de anoche fue una fiesta completa, ya que los de Julián Calero necesitaban sumar al menos un punto para garantiarse el título de campeón de Segunda División. Y no falló. Con el pitido final, los futbolistas y miles de hinchas reunidos se fundieron en una celebración memorable. La invasión que el club pretendía evitar fue incontenible. El campo, como en las grandes ocasiones, fue ocupado. Seguidores tumbados sobre el césped para sentir el terreno donde se ha labrado la historia. Iborra, Brugui y Espí, a hombros. Numerosos aficionados se apelotonaban en las porterías para cortar un trozo de red. Otros se llevaron partes del césped. El momento glorioso llegó cuando el capitán levantó la copa de campeón.

Tras el partido, con miles de personas sobre el césped, los miembros de seguridad formaron un pasillo con vallas por el que iban a desfilar los grandes protagonistas de la gesta. Uno a uno. Conforme pasaban, besaban el trofeo, que descansaba en el centro sobre un pedestal. Uno de los más ovacionados, el héroe del ascenso, Carlos Álvarez. También Goirgi Kochorashvili, quien se despidió con unas palabras conmovedoras. «Quiero dar las gracias a todas las que han trabajado en el Levante porque me lo habéis hecho muy fácil desde que llegué con 19 años. Era un niño y me voy como un hombre ahora mismo. No es un adiós, es un hasta luego».