El Huesca, a la caza de un portero del Levante

La portería del Levante no deja de dar tumbos. Las últimas semanas están siendo convulsas en esta posición. Después de la sorpresiva marcha de Andrés Fernández, que había sido el guardián de la meta granota estas dos últimas temporadas, desde la dirección deportiva siguen rastreando el mercado para encontrar al sustituto idóneo y titularísimo que pueda ocupar la plaza del futbolista de 38 años. Y es que, en Orriols, tienen muy bien cubierta esta plaza a futuro, pero no tan bien en un presente inmediato. Porque es más que claro que los proyectos de jugadores que tiene el Levante bajo los palos, como son Pablo Cuñat, Alfonso Pastor y Dani Martín, todavía tienen que curtirse y demostrar que merecen un puesto en el equipo.

Es más, de ahí que los granotas estén buscando a alguien que pueda igualar el nivel que ha dado Andrés Fernández en estas dos últimas temporadas con el Levante. La idea de apostar por dos porteros jóvenes se antoja algo arriesgada después de estar cuatro años sumidos en el pozo de la Segunda División. Entonces, la fórmula de la meta granota se basaría en un veterano y un joven con proyección. ¿Pero quién se queda como segunda opción y quién se marcha cedido? Esta situación está entre Alfonso Pastor y Pablo Cuñat. El tercero en discordia es Dani Martín, que, a todos los efectos, tiene toda la pinta de que volverá a salir en busca de minutos para seguir formándose de cara al futuro.

Es más, el Huesca ya ha puesto los ojos en el joven meta de 19 años, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, que esta temporada pasada ha estado a préstamo en el Marbella de 1ª RFEF, donde ha llegado a disputar hasta 20 partidos. Sin embargo, los oscenses todavía tienen que dar prioridad a la operación salida, es decir, que tienen que buscarle un destino a su segundo portero, Juan Pérez, que, por el momento, no está muy por la labor de abandonar el Huesca. Aun así, si los del Alcoraz no terminan de resolver pronto el problema que tienen, algún otro club de Segunda División se podría adelantar, porque Dani Martín es un jugador cotizado y otros equipos de la categoría de plata estarían interesados en él, pero ninguno sin garantizarle que se haría con el puesto de titular nada más llegar.

Dani Martín es internacional con la selección española sub-19, donde ya había coincidido con otros jugadores de la entidad levantinista, como Carlos Espí y Xavi Grande. El joven meta de 19 años es un portero con personalidad y grandes reflejos bajo palos. Mientras tanto, y como se publicó en LAS PROVINCIAS hace unos días, el Levante tendría entre sus opciones preferidas a Stole Dimitrievski y Horatiu Moldovan. La situación del primero vendría provocada por un efecto dominó: la marcha de Mamardashvili del Valencia era algo ya sabido; el georgiano no iba a seguir cedido otra campaña más en Mestalla tras fichar por el Liverpool. Esto, sumado a que el ex del Rayo Vallecano no es del agrado de Carlos Corberán, ha provocado la llegada de Julen Agirrezabala, cedido del Athletic de Bilbao, que podría ser el detonante de que Dimitrievski decidiese salir del club blanquinegro. Y ahí entra en escena el Levante, que busca un portero de referencia.

Mientras tanto, en la recámara se halla el otro aspirante, Horatiu Moldovan, el cancerbero propiedad del Atlético de Madrid, un nombre que LAS PROVINCIAS ha podido confirmar que interesa. El rumano todavía no ha tenido ocasión de demostrar sus aptitudes en el Metropolitano y este año tampoco apunta a ser así, ya que la jerarquía de Oblak es mayúscula.