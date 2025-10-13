El exjugador del Levante y de la Kings League que descuelga las botas tres años y medio después Tras retirarse del fútbol profesional y actuar en la competición de Gerard Piqué bajo el pseudónimo de Enigma 69, Nano Mesa ha firmado contrato con un nuevo equipo

Eric Martín Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 17:02

El fútbol no deja de sorprendernos. Cuando piensas que ha llegado a su pico de surrealismo, a veces hay un episodio extra. Sobre todo, existen protagonistas más reincidentes que otros. Y el exlevantinista Nano Mesa es uno de ellos, al volver ahora a calzarse las botas para competir con el Real Unión de Tenerife Santa Cruz.

Hace tres años, por decisión propia pero también propiciado ante la falta de ambiciosos proyectos deportivos en forma de oportunidades para seguir compitiendo, Nano Mesa decidió anunciar su retirada con apenas 27 años de edad. Una noticia que sorprendió a todos por parte del futbolista canario, al haber sido un jugador que había dado muestras de gran calidad y notables registros con el Tenerife.

Pero precisamente el club insular fue el primer y único equipo donde se le vio capacitado para ser importante en el fútbol profesional. Tras su salida del Heliodoro Rodríguez López, fue encadenando temporadas negativas o militancias en algunos clubes que no cumplían los objetivos. Entre un largo historial estuvo el Levante UD, con quien compitió durante la temporada 2017-18. Tras once partidos en los que no anotó ni un sólo gol y fue cuestionado por la grada debido a un pobre rendimiento, en el mercado invernal salió por la puerta de atrás de Orriols.

Sporting de Gijón, una segunda etapa en Tenerife, llegada al Cádiz con quien al menos sí obtuvo un ascenso, Logroñés y Real Zaragoza sucedieron a ese medio año vestido como granota. Fue en La Romareda cuando se alejó definitivamente del fútbol en la temporada 2021-22, al menos hasta ahora.

Pese a todo, a Nano Mesa siempre le gustó estar en el foco y en algún momento le llevó a ser noticia. Por esta razón, tras su retiro, fue uno de los protagonistas de la entonces recién estrenada Kings League de Gerard Piqué. Bajo al pseudónimo de 'Enigma 69', el jugador canario saltó al terreno de reducidas dimensiones con una máscara que cubría su rostro para competir con el Xbuyer Team, desatando todo tipo de especulaciones y misterio sobre quien se escondía detrás, hasta que finalmente se destapó su verdadera identidad.

Ahora, cumplida la treintena y tras haber estado alejado del balompié durante varios años, Nano Mesa establece su firma con el Real Unión de Tenerife Santa Cruz, un modesto equipo de Tercera RFEF que lucha por evitar el descenso. Sin duda, el delantero ha vuelto a acaparar la atención mediática.