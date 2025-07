Los dos aliados en el Levante para el fichaje de Manu Sánchez

Esta mañana Manu Sánchez se ha convertido oficialmente en el séptimo fichaje del Levante UD para la temporada 2025-26. El lateral llega cedido ... y con una opción de compra no obligatoria. Tras alcanzar el acuerdo con el Celta de Vigo, el jugador ha firmado su nuevo contrato y, de paso, ha dejado plasmadas sus primeras impresiones.

Entre ellas, confesó un secreto. Y es que pese a tener bien clara su postura, quiso recopilar el mayor número de impresiones para valorar su posible llegada al Levante. Por ello, habló con dos excompañeros y amigos suyos, con los que ahora volverá a coincidir. «Tengo aquí un compañero con el que jugué en el Atlético de Madrid, Óscar Clemente, y también Jon (Olasagasti), que justo acaba de fichar ahora y con el que coincidí con la sub-21. Tengo aquí gente ya conocida», destacó Manu.

Además, tal y como ha ocurrido con otros fichajes que también lo reconocieron, Manu Sánchez también había conversado con Julián Calero para expresarle su deseo de que firmarse por el Levante. Como ocurriese con los anteriores, el defensa madrileño también aceptó la propuesta de los de Orriols.

Respecto a sus expectativas, Manu Sánchez era cauto y no se marcaba ningún objetivo concreto, sino vivir el presente. «Estoy muy contento y muy ilusionado de empezar esta nueva etapa», aludió. En lo que sí no eludió respuesta en en describirse deportivamente, algo que no todos aceptan al ser preguntado. «Soy un jugador que tiene mucho recorrido, que no negocia el esfuerzo y que siempre intenta ser muy intenso y dar lo mejor de sí. Intento aportar al equipo ya sea a nivel ofensivo o defensivo, aunque me gusta llegar a zona de ataque e intentar dar asistencias», concluyó el jugador.