Manu Sánchez, un fichaje cocinado a fuego lento por el Levante

Ya es oficial. El séptimo fichaje del verano en clave granota lleva el nombre de Manu Sánchez. El Levante UD apuesta por el lateral ... y este sentir es recíproco, ya que el futbolista está convencido firmemente en que este debía ser su destino. Es el claro ejemplo de la importancia de lo económico; también de saber jugar los tiempos. A veces van unidos de la mano. En otras ocasiones, como esta, no es siempre del todo vinculante.

Una cesión simple, pero que incluye una opción de compra no obligatoria a final de temporada, que el Levante ha logrado rebajar notablemente respecto a los deseos inicialmente expresados, cifrándose finalmente en 4 millones de euros. Son las condiciones para el estrechamiento de manos ahora, pero con unos primeros contactos que vienen de tiempo atrás y que ha habido de ir cocinando a fuego lento.

Porque para hacer posible la incorporación de Manu Sánchez se tuvo que saber ser paciente. Unos caminos que empezaron a entrelazarse a inicios del periodo estival. Entonces lo fue con el defensa buscando pretendientes. Sin acomodo en el Celta de Vigo, algo que supo bien pronto y que también ha agradecido para poder encontrar un destino más satisfactorio, Manu Sánchez se dejó querer por numerosos equipos de Primera. Salvo que no quedara otro remedio, él quería seguir en la competición nacional. Tarde o temprano, pretendientes no le iban a faltar. A sus 24 años, su participación ya se eleva a más de 13.000 minutos en la élite, casi la mitad de ellos en Osasuna.

Pero en esta ocasión su equipo apuntaba a no ser el mismo que el de otras veces. El Deportivo Alavés, con el que compitió con notables garantías y como titular durante el pasado curso también a préstamo, tenía otros planes. Atlético de Madrid, donde desarrolló su etapa formativa, y Osasuna ahora no lo contemplaban. Por eso, junto a la labor de sus representantes, también se le fue ofreciendo a los recién ascendidos. Al final, entre estos y algún otro interesado, los mejor posicionados terminaron siendo Levante, Elche y Espanyol.

No obstante, el Levante no partía como el favorito número 1; no era por el lateral, sino por los distintos términos para una futura llegada, ya que el Celta no descartaba una venta para liberar más masa salarial. Desde el club con sede en el Ciutat de Valencia se le trasladó al internacional español sub-21 que su postura había cambiado y, ante la oportunidad de mercado y su aceptación de poder vestir de azulgrana, se convirtió más tarde en su opción prioritaria. Si había que esperar, se aguardaría los tiempos. Económicamente poco había que hacer con el resto de los competidores de esa ecuación final.

Y todo llega para quien sabe esperar. Ante la impasividad de franjiverdes y blanquiazules por dar un paso más en las negociaciones y al querer Manu Sánchez ponerse en activo en cuando antes, el Levante venció. Además, gracias a los últimos ingresos que se percibirán por el traspaso de Marc Pubill, facilita el hacer frente y sin tanta limitación a los costes económicos iniciales de esta operación. Algo más de un millón de ficha percibe Manu Sánchez. Los pagos estarán repartidos con el Celta de Vigo, pero la entidad levantinista asumirá un alto porcentaje de ellos. Así el último escollo quedaba solucionado.

Manu Sánchez le dio el «sí, quiero» al Levante. El acuerdo quedaba definitivamente cerrado a primera hora de la jornada de este jueves, como avanzó LAS PROVINCIAS. Horas después de hacer los protocolarios trámites, el madrileño estampaba su firma y ya este viernes el anuncio de su fichaje era una realidad.

Ya es uno más para el barco de Calero. La alternativa perfecta para Diego Pampín, el indiscutible durante el año del ascenso. El de Oleiros pondrá la competencia difícil. Pero la experiencia en la categoría de Manu Sánchez es un plus. Con su capacidad como lateral de largo recorrido e incluso pudiendo actuar por delante de la defensa, encaja a la perfección con la readaptación del nuevo sistema aplicado por el Levante. Por ello, si mantiene el nivel de temporadas atrás, la banda del Ciutat apunta a ser suya.

Esa estabilidad personal y deportiva, después de idas y venidas con distintas cesiones, quiere tenerla en Valencia, aunque se antoja más que complicado que dentro de un año el Levante pueda hacer frente a esos cuatro millones de posible traspaso. Por tanto, si entonces todos quieren seguir unidos como ahora mismo sí ha ocurrido, habrá que volver a sentarse para renegociar las condiciones. Mientras tanto, comienza la etapa de Manu Sánchez como jugador granota.