Diego Conde, la solución granota al problema de la portería El zaguero amarillo sería la tercera opción del Villarreal en caso de completar la cesión de Arnau Tenas y caería a la lista de cedibles

El mercado entra en su recta final y una de las máximas prioridades del Levante sigue abierta. La gestión de la portería ha levantado fuertes críticas. A Andrés Fernández no se le renovó, una decisión tomada por el club al final de la temporada, que dejaba al equipo sin su portero titular. Julián Calero ha explicado el porqué: «Teníamos tres porteros con contrato, y él no tenia. Iba a venir un portero más con unas determinadas características». Pero ese portero no ha llegado. Después de sondear nombre a lo largo de todo el mercado, el Levante se agarra ahora a un clavo ardiendo para poder firmar a un meta cumpliendo las apretadas condiciones del Fair Play Financiero. Y, según ha informado en la mañana del viernes la Cadena SER, el club ya ha hablado con el Villarreal para transmitirle su propuesta de cesión.

El problema del Fair Play

En la comparecencia previa al partido del sábado ante el Barça, Julián Calero ha explicado los deberes pendientes en el mercado granota: «Tenemos que conseguir algunas piezas en la zona central, y también arriba algún jugador con características diferentes. En cuanto al tema monetario, dentro de nuestro escaso limite salarial podemos llegar a inscribir a todos». Sin embargo, el adiestrador madrileño advierte: «Si entra alguien tendrá que salir algún jugador, eso es inevitable».

Al Levante solo le quedan dos millones de margen de Fair Play, una cantidad que obliga a hacer carambolas para cuadrar todas las incorporaciones. Por eso, la propuesta que el club ha trasladado al Villarreal es una cesión en la que el submarino se haga cargo de la mitad de la ficha, algo que en Castellón consideran, de momento, inaceptable.

La opción de Diego Conde

La llegada de Diego Conde sería un enorme golpe de suerte para el Levante. El Villarreal tantea con el PSG la cesión de Arnau Tenas, internacional sub-21 de contrastado nivel. El portero titular la primera jornada, Luiz Junior, es la gran apuesta del club amarillo. Por eso Conde sería relegado como tercera opción, lo que facilitaría su lllegada a Orriols. Así, la incorporación del zaguero depende de que se cierre la cesión de Arnau Tenas al Villarreal.

En LAS PROVINCIAS han podido leer a lo largo de todo el mercado la larga ristra de nombres que ha sondeado el club para cubrir la meta. Pero la mayoría de balas se han agotado, y el contador de días enciende las alarmas en el seno granota. Calero tiene claro que necesita a otro portero de garantías: «Los porteros de la actualidad son grandes, dominan el juego aéreo, dan pausa, tranquilidad y tienen experiencia. Controlan el 'timing'. Los equipos de nuestro nivel tienen ese tipo de porteros, nosotros también lo necesitamos».