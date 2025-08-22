Julián Calero: «No quiero gente catastrofista, lo vamos a conseguir» El entrenador granota atiende a los medios en la víspera del enfrentamiento ante el Barça

José Martí Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 14:14 Comenta Compartir

Julián Calero ha comparecido en la previa al debut del Levante en el Ciutat de València, contra el FC Barcelona. Como es habitual, el entrenador ha hablado de su plantilla, del rival y de la situación granota en el mercado con toda claridad. Así ha ha sido la rueda de prensa.

-En el Ciutat se han vivido partidos muy especiales contra el Barça. ¿Qué le dice a todos los aficionados?

En la vida los recuerdos solo son eso, recuerdos. Lo que hay que hacer es conseguir nuevas vivencias. Nosotros sabemos lo que vamos a competir y cómo vamos a intentar hacer las cosas. Sabemos que viene un equipo que no solo tiene mucho talento, sino que también esta en un estado de forma muy bueno. Pero eso no quiere decir que no tengamos nuestras opciones. Invitamos a nuestros aficionados a que nos den el empujoncito que hace falta. Si podemos conseguir algo va a ser siempre apoyándonos en ellos y usando su fuerza. Necesitamos el apoyo de nuestra gente desde el minuto menos uno. Que nuestros jugadores sientan el apoyo, y que todo tenga sentido con la gente.

-¿Qué valoración hace de Iker Losada?

Teníamos la intención de ficharle desde hace algún tiempo. Ha costado un poco por las situaciones contractuales. Es un jugador dinámico, que nos da desequilibrio. Un jugador del estilo de Carlos, agresivo para atacar defensas y para dar el ultimo pase. Nos tiene que dar muchas cosas en ese ultimo tercio de campo. Lleva solo un día y medio, pero esta en buena disposición, en buena forma y tiene muchas ganas. Ya he hablado con él personalmente de lo que creo que nos tiene que aportar, así que ahora él tiene que sacar el fútbol que lleva dentro. Donde más le hemos conocido ha sido en el racing de Ferrol. Tiene que hacer cosas extraordinarias en Primera y para eso esta aquí, para que nos ayude.

-¿Cómo están los lesionados? ¿Llega alguno?

Olasa está muy bien, es posible que entre en la convocatoria, aunque va con pinzas. Pero está. El resto no están disponibles. Koya lo ha intentado, pero no termina de encontrarse bien. Mañana intentaremos ver la última prueba, pero conlleva un riesgo que a veces no sabes como asumirlo. Alfonso está lesionado y tanto Arriaga como Matturro no están disponibles.

-¿Cómo han llevado perder el punto en Vitoria en el descuento?

Cuando hemos ganado en el último minuto no nos hemos quejado del fútbol, tampoco vamos a hacerlo ahora. Creo que hubiera sido justo que hubiéramos sacado alguna cosa, pero nuestro rival también juega. Los deportistas de élite asumen rápido la derrota. Vivimos para ganar, pero queremos tener nuestra propia identidad y nuestro camino para llegar a la victoria. El rival de mañana no invita a ser optimistas, pero tenemos ganas de competir bien y de ver de lo que somos capaces. El equipo está bien física y mentalmente, ha superado el partido del otro día y sabe que van a haber muchas dificultades. A ver si mañana el partido nos va a dando la opción. Las cosas hay que buscarlas y vamos a hacerlo para ver si estamos cerca de puntuar.

- ¿Cómo se intentan bajar los nervios de cara al partido de mañana?

En Vitoria teníamos la mochila del debut en la categoría. Los primeros minutos siempre son complicados, la forma de tranquilizar es hacer ver al jugador que pertenece a la categoría y no por casualidad, sino porque lo ha conseguido. Ahora tienen que creer en que hay que competir. Cada partido tiene dificultades, y nuestro rivales tienen muchas armas. El Barça es uno de los mejores equipos de Europa, y tienen muchas escapatorias. Si les defiendes alto te buscan la espalda, si defiendes bajo te acosan y te llevan de fuera a dentro. Te presionan la pérdida y no te dejan correr. Pero hay soluciones y vamos a intentarlo.

- ¿La no renovación de Andrés Fernández ha sido una cuestión económica o deportiva?

Las decisiones al acabar las temporadas no se toman porque sí. Hay una serie de contratos, teníamos tres porteros con contrato, y él no tenia. Iba a venir un portero más con unas determinadas características. La dirección del club decidió que iba a fichar a otro portero. El tiempo siempre te da y te quita la razón, aun no sabemos que pasará. Le deseo a Andrés lo mejor. El club tomó unas decisiones, hay que asumirlas y tirar para adelante con ellas. Tiene que venir otro portero para intentar ayudarnos, porque Alfonso queremos que salga cedido.

- ¿Qué tipo de portero busca el Levante?

Uno bueno. Los porteros de la actualidad son grandes, dominan el juego aéreo, dan pausa, tranquilidad y tienen experiencia. Controlan el 'timing'. Los equipos de nuestro nivel tienen ese tipo de porteros, nosotros también lo necesitamos. Pablo y Primo tienen muy buenas condiciones y un futuro por delante, pero queremos tener otro tipo de portero para manejar las dos posibilidades.

- ¿Qué tal las sensaciones del entrenamiento en el estadio?

El césped es diferente y la pisada también. Esperábamos que estuviera peor. Creo que está aceptablemente bien, las sensaciones de los jugadores son buenas. El balón rueda diferente, es difícil explicarlo si no juegas al fútbol. Queríamos venir hoy para cogerle el pulso a nuestro estadio. Nuestro estadio tiene que ser la base donde nos tenemos que sustentar para sacar los puntos necesarios para sacar al equipo. Necesitamos al estadio con nosotros y que el césped esté bien. Tenemos la confianza de que lo vamos a conseguir. No quiero a gente catastrofista que nos haga pensar en negativo. Déjame que piense en positivo y que piense cosas bonitas.

-¿Cómo está Carlos Álvarez?

Ha entrenado bien esta semana. Esta lesión es un poco canalla, siempre te está esperando. Tienes que controlar muy bien las cargas. Todavía tiene algunas molestias, pro está en disposición. Le veo con ganas, mejorando y acercándose a lo que queremos de él. No le queremos sobrecargar, pero es un jugador muy importante para nosotros.

-¿Cuál es el plan de partido?

El Barça el año pasado ganó la posesión en todos los partidos. Lo mas lógico es pensar que por ahí nos pillará también a nosotros. Es importante a qué altura te van a atacar, qué haces tu después de robar, qué posibilidades tienes de que tengas tu parte de balón y les consigas generar inquietud y problemas... cómo vamos a llegar a portería rival y generar un fluido de ocasiones. Queremos juntar pases que nos hagan sentir que somos capaces de competirles también. Sabemos que el Barça si te somete ceca de tu portería es difícil que puedas estar. Pero no es donde quieras estar, sino donde te meten. Si logramos robar y sacar a nuestro equipo y conseguimos que sientan inquietud estaremos cerca de conseguir cosas que se acerquen a nuestro plan de partido. No vamos a regalar nada ni ponerles la alfombra roja, vamos a generarles incertidumbre.

-¿Qué piezas le faltan y qué le transmiten respecto al dinero disponible para invertir?

De aquí a final de mercado tenemos que conseguir algunas piezas en la zona central, y también arriba algún jugador con características diferentes. En cuanto al tema monetario, dentro de nuestro escaso limite salarial podemos llegar a inscribir a todos. LaLiga nos ha pedido requisitos que debemos cumplimentar. Si eso sucede no tendremos problemas, siempre dentro de nuestras posibilidades. Si entra alguien tendrá que salir algún jugador, eso es inevitable. Hemos visto a muchos clubes en esa tesitura.

-¿Veremos un esquema distinto a la primera jornada?

Ser ofensivo o defensivo no tiene que ver con el sistema de juego. El sistema es solo como ocupas el espacio dentro del campo. Si tienes 4-4-2 y tu ubicación en el campo es una situación en la que no provocas fluido ofensivo, nunca serás ofensivo. Queremos ser fuertes en las áreas, tener capacidad a balón parado de hacer daño a los rivales. Queremos tener capacidad ofensiva. Que nuestro medios sean capaces de formar un cuadrado en ataque junto con los mediapuntas e intentar ser consistente. Veremos distintas formas de ubicar a los jugadores, dependerá de la intuición que me venga y de los jugadores que lleguen. Con las variantes nuestros rivales no sabrán exactamente que les podemos plantear. El estilo va a ser el mismo que el año pasado, más allá del sistema. Solo que nuestro rivales han subido el nivel.

-En el primer partido al Levante le costó llegar. ¿Ve la mejora?

Nos costó tener fluido de ataque, lo sabemos. En la segunda parte juntamos mas pases y giramos mejor el juego, controlamos mejor el partido.Pero tenemos que mejorar. habitualmente ponemos dos o tres delanteros para llegar a esas zonas, pero no es solo poner delanteros, sino que haces para llevarles el balón. No me preocupa esto, sino ser competitivo. En el primer partido tuvimos muchas dificultades pero perdimos en el 91'. Tenemos que mejorar, pero no estamos tan mal, Estamos en el camino. Vamos a intentar competir al arsenal del Barça, pero vamos a estar enfrente para competir bien y que nuestra gente sienta que somos dignos de este escudo.

- ¿Piensa que el Barça ya está en plena forma?

Han empezado con un punto de agilidad y dinamismo global muy alto. Se vio el otro día, aunque pasaron circunstancias en el partido que lo condicionaron mucho. Pero ya sabemos que es un equipo ágil, dinámico, con muchas variedades. si cierras por dentro te van por fuera, si sales mucho te atacan la espalda... Pero hay herramientas y soluciones para todo eso. Tienes que tener un partido extraordinario y que ellos no tengan un día tan especial. Se tienen que juntar ambas cosas. Sino, con este tipo de rivales es más complicado.