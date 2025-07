Dani Gómez encadena un tercer desencanto

Eric Martín Valencia Martes, 22 de julio 2025, 16:06 Comenta Compartir

Hay jugadores que por distintas razones no terminan de encajar en un destino concreto. A veces se encuentran con una dura competencia en su puesto, otras no acompañan los resultados del colectivo o la coyuntura del propio club y en distintas ocasiones es el propio futbolista quien no termina de encontrar su mejor versión individual. En el caso de Dani Gómez, ha sido un poco el cúmulo de todos estos factores lo que le ha pasado factura. Ahora, de nuevo este verano, parece destinado a cambiar de equipo y afrontar un nuevo reto profesional.

A Dani Gómez le han trasladado la necesidad de que a lo largo del próximo mes y medio intente buscar un nuevo conjunto en el que competir. Apenas medio año ha durado la estabilidad en la capital maña, después de que en el pasado mercado invernal llegara procedente al Real Zaragoza desde la entidad valencianista.

El motivo de este desencanto es principalmente la alta ficha que percibe el delantero. Está por encima del millón de euros. Un club como el Real Zaragoza que compite en LaLiga Hypermotion no se puede permitir asumir tales cuantías económicas, ya que condiciona notablemente el límite salarial de toda la plantilla e impide hacer frente a otros posibles fichajes. Además, Dani Gómez tampoco ha sido un '9' de plenas garantías en la división de plata y sus partidos se suceden con numerosos altibajos.

Esta ha sido la tónica habitual para el atacante madrileño. Desde que llegara al Levante en 2020 procedente del Real Madrid mediante un traspaso de un par de millones, Dani Gómez ha ido sumando decepciones. Tan solo en su primera temporada en Orriols logró aportar unos registros y rendimiento que contentó. Después sufrió el descenso con el equipo granota, fue cedido al Espanyol y también perdió la categoría, en Segunda con el Levante no se reivindicó y en su salto a Mestalla avalado por el técnico Rubén Baraja también pasó con más pena que gloria.

Durante los 14 encuentros que hasta la fecha ha disputado Dani Gómez con los de La Romareda ha rubricado un total de cuatro dianas, además de haber sufrido una expulsión. Por ello, mientras la entidad aragonesa trata al fin de encontrar un goleador contrastado como los de antaño, no confía que Dani Gómez sea ese hombre. Entre los deseados del Real Zaragoza está el también delantero granota Carlos Espí, que en caso de salir del cuadro levantino será mediante cesión.