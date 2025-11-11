Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Espí, durante el sorteo de Copa del Rey. RFEF

Carlos Espí actúa como mano inocente en el sorteo de la Copa del Rey

«Una eliminatoria complicada, bonita y estamos preparados para pasar a la siguiente ronda», expresa el delantero del Levante

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

Durante este martes se albergó el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Con los equipos valencianos emparejados, también hubo representación presencial ... por parte del Levante UD. Y es que el futbolista Carlos Espí actuó como una de las manos inocentes de la ceremonia, en donde se encargó de sacar las bolas de los participantes de Primera División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

