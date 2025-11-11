Carlos Espí actúa como mano inocente en el sorteo de la Copa del Rey

Durante este martes se albergó el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Con los equipos valencianos emparejados, también hubo representación presencial ... por parte del Levante UD. Y es que el futbolista Carlos Espí actuó como una de las manos inocentes de la ceremonia, en donde se encargó de sacar las bolas de los participantes de Primera División.

El delantero también hizo una valoración de lo sucedido en el primer encuentro contra el Orihuela, con una clasificación casi agónica y en la que fue protagonista de la victoria, gracias a un doblete y con un último gol transformado en tiempo de descuento. «Nos pusimos por delante, pero al final ellos metieron el gol para empatarnos. Muy contento de haber anotado para dar la clasificación», expresó el atacante granota. «Tuvimos que intentar luchar para conseguir la victoria porque aún quedaban unos minutos», añadió.

Emparejado el Levante con el Cieza, los murcianos se mostraban confiados. «Vamos a por ellos. Que se preparen», expresó su capitán en mitad del júbilo de su vestuario. Un hecho sobre el que Carlos Espí correspondió dándoles primero la enhorabuena y después considerando que será «una eliminatoria complicada, bonita y estamos preparados para pasar a la siguiente ronda».