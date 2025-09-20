Carlos Álvarez: «Había que entrar en esta dinámica y a partir de ahí seguir creciendo»

El MVP granota ha vuelto en estado de gracia. En sus primeras titularidades en la élite está sacando de nuevo petróleo. Y en la victoria por goleada contra el Girona ... , contribuyó con una actuación impecable y su primer gol anotado esta temporada.

A la conclusión del encuentro, Carlos Álvarez fue protagonista en los micrófonos de DAZN. «Llevábamos mucho tiempo buscando esta primera victoria. Hoy ya se nos ha dado. Había que entrar en esta dinámica y a partir de ahí seguir creciendo», consideró el '24' levantinista.

Estos tres puntos en Montilivi han sabido para resarcirse del duro revés sufrido ante el Betis. Sobre ello, Carlos Álvarez también quiso pronunciarse. «La semana pasada estuvimos cerca de sacar los tres puntos. El martes tenemos otra batalla, esto no para y hay que seguir luchando», opinó.

En lo que respecta al apartado individual, tras un difícil verano debido a una pubalgia que no le dejó competir, ha reencontrado sus sensaciones. «Me estoy sintiendo muy bien. A pesar de no hacer pretemporada, ya tengo mayor ritmo, sabemos entendernos todos muy bien. Muy feliz y espero seguir aportando al equipo», sentenció el futbolista.