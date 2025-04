Calero, los goles están en el banquillo Forés y Espí llaman a la puerta del once a base de números como revulsivos. Los delanteros suplentes del Levante participan con un tanto o asistencia cada 39 y 62 minutos respectivamente a pesar de su poca participación

El Levante sumó un punto —agridulce pero a posteriori visto como bueno— en su visita a Córdoba, que le permitió mantenerse en los puestos ... de ascenso directo como mínimo, una jornada más. Eso sí, no hubiese sido posible sin la aportación de dos futbolistas que entraron al partido desde el banquillo y que revolucionaron, como vienen haciendo de forma reciente y habitual, las segundas mitades. El segundo gol granota, que por algo menos de cinco minutos dejaba al equipo de Julián Calero líder, fue obra de Álex Forés, a pase de un Carlos Espí que no sólo peleó el balón dividido, si no que supo asistir con precisión a su compañero del frente de ataque.

Y es que lleva siendo recurrente la narrativa de que Carlos Espí está desaprovechado en este Levante, como bien reclamaba un sector de aficionados en redes sociales con el famoso cántico de «Calero saca a Espí». Está siendo quizá el único punto de enfado de una masa social que está encantada con su equipo, por sacar alguna pega a la gran temporada que está firmando hasta ahora el equipo granota. El joven canterano acumula cinco goles y una asistencia en los 372 minutos que ha disputado en 30 apariciones, es decir, una media de 12,4 minutos por encuentro. Un número que para muchos aficionados levantinistas se queda corto, ya que el atacante de Tavernes de la Valldigna participa en un gol granota cada 62 minutos de los que está sobre el terreno de juego. Noticia relacionada Una de cal y otra de arena para el Levante en Córdoba Un dato que se vuelve todavía más sangrante cuando se le une el de Álex Forés, que tras su llegada en el mercado invernal, ha reforzado la delantera del Levante con tres goles —todos ellos en los últimos minutos y ayudando a sumar puntos— y una asistencia en los 159 minutos que ha disputado repartidos en once partidos de Liga. Es decir, una media de 14,5 minutos por jornada que disputa. El jugador de Real de Montroi, cedido hasta final de temporada sin opción de compra por el Villarreal B, participa en un gol granota cada 39 minutos de los que está pisando el verde, mejorando incluso el registro de Espí. Es por ello que ambos futbolistas están llamando fuertemente a la puerta del once titular, donde sí es cierto que ahora mismo la dupla formada por Roger Brugué —que también marcó el primero ante el Córdoba— y José Luis Morales —que firmó un crucial doblete para ganar al Racing de Santander— está en un buen momento, por lo que Julián Calero tiene por delante la dura y difícil decisión de elegir si mantener el formato de apostar por lo que funciona desde el inicio y seguir conservando a sus jóvenes balas para desatascar las segundas partes como revulsivos de lujo. 3 goles y una asistencia lleva ya Álex Forés en once partidos que ha jugado con el Levante. 5 son los tantos que ha anotado Carlos Espí esta temporada. También suma una asistencia. También existe la posibilidad de que el técnico modifique ligeramente el dibujo y apueste por jugar con tres hombres en ataque, pero visto lo visto en las últimas jornadas, parece que el sistema 4-4-2 con Pablo Martínez caído en la banda izquierda ha llegado para quedarse, por lo que los delanteros granotas solo tienen dos puestos para disputarse entre ellos. La competencia interna, eso sí, siempre es buena.

