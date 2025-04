Calero: «Me da rabia porque con el 1-2 parecía definitivo, pero me voy orgulloso del equipo»

En el último suspiro se le escapó la victoria al Levante. Cuando ya se veían con los tres puntos en el bolsillo, un zurdazo desde ... fuera del área de Rubén Alves le aguó la fiesta a los granotas. Es más, Carlos Espí tuvo en su mano la gloria, pero se topó con el larguero. Después del final de infarto de partido, así valoraba Julián Calero el trabajo de los suyos:

«Estoy orgulloso de cómo compite el equipo, porque el partido iba a ser muy difícil, y ellos se han tirado a tumba abierta porque tienen la permanencia sellada y sabíamos que iban a ir a por nosotros, y eso podíamos aprovecharlo gracias a las contras. Ellos intentaban dominar el juego, pero nos ha costado defender su banda derecha porque centran mucho. La segunda parte ha sido una locura absoluta y ha podido pasar cualquier cosa. Hemos marcado el 1-2 que parecía definitivo. Me voy muy contento y orgulloso del equipo, pero jodido, porque si hubiésemos ganado, sería para poner al equipo muy bien. Sabemos que nos va a costar, pero es un punto más.»

Sobre la posesión del balón y los cambios del partido: «No hemos tenido el tiempo de posesión necesario. Nosotros, cuando tenemos el balón, sabemos atacar y tenerlo, pero es difícil cuando ellos van a tumba abierta, y eso es porque tienen prácticamente conseguido el objetivo. Después del intercambio de golpes lo teníamos, y eso es lo que más rabia me da. Me da rabia porque el 1-2 parecía definitivo, pero me voy orgulloso del equipo. Hemos tenido muchas ocasiones y ha sido un partido muy eléctrico», detallaba el madriileño.

Quién ha tenido las más claras de gol: «Yo tengo claro que hemos tenido ocasiones muy claras. Ha estado igualado, pero ha podido ser cualquier cosa. Lo único es que cuando te adelantas en el descuento, es que lo tienes casi conseguido, y esa es la pena. Hemos hecho los dos un gran partido», sentenció Calero.

Cómo está el vestuario tras el empate: «El vestuario, cuando te empatan así, te vas con la sensación de haberte quedado muy cerca. Pero esto continúa y nadie piensa que es fácil. Esto va a ser para gente decidida, y hay que hacer bueno el punto el domingo. A seguir hacia delante. El partido ha sido espectacular en todos los sentidos», explicaba el granota.

El Zaragoza llega al Ciutat jugándose la vida: «Nuestra gente no nos va a fallar, estoy convencido. Porque ven al equipo. Te quedas con ese mal sabor de boca, pero hacemos muchas cosas bien. Y donde estamos ahora, la gente no nos va a fallar. Hay que llenar el Ciutat y conseguir una victoria. Por eso te vas con el mal sabor este del final del partido, pero estamos en buena disposición de ganar», decía Calero.

Ambiente en El Arcángel y penalti sobre Rubén: «El ambiente, estupendo. Es ambiente de fútbol: aprietan y silban a los rivales. Esto es lo lógico y lo normal. Un diez para ellos. El penalti está más que claro. Puede que haya golpe, pero primero da al balón. Porque si no revisas esto, es para apagar e irnos. El VAR está para esto», concluía el entrenador madrileño.

¿Ves al Córdoba peleando por el play-off?: «Ellos compiten muy bien, pero no lo sé. Son un equipo muy competitivo, hacen las cosas bien, pero tienes que tener suerte y que te acompañen los factores para poder jugarlo», remataba el técnico del Levante.