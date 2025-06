Brugué: «El Levante es el club de mi vida y quiero que esta historia sea larga y bonita»

Roger Brugué fue uno de los protagonistas de la celebración del Levante tras conseguir el título de campeón de Segunda División, y es que ... el delantero aprovechó el gran momento para anunciar en el videomarcador del Ciutat de València que había renovado su vinculación con la entidad levantinista hasta 2028 tras un final de temporada tan especial.

El delantero, tras rubricar su continuidad, reconoció en los medios del club estar «muy feliz». «Mi primera intención siempre ha sido quedarme aquí, ser feliz aquí, triunfar aquí, junto a ellos, y estamos en el camino correcto», añadió. El de Báscara se mostró satisfecho al extender su vinculación con la entidad: «Es el club de mi vida y quiero que esta historia sea larga y bonita». Asimismo, Brugui destacó el cariño que siempre ha recibido por parte de la afición y que le ayudó desde el primer momento a adaptarse a su nueva etapa levantinista: »La gente me cogió cariño muy rápido, me siento muy querido aquí y siento esto como mi casa«.

El catalán cumplió en Burgos el sueño por el que ha luchado desde pequeño, llegar a Primera División. «Tenía claro que quería jugar en Primera cuando empecé a jugar a fútbol y no ha sido fácil. Ha sido un camino complicado de mucho trabajo, de pasar por todas las categorías, pero al final lo he conseguido y considero que de la manera más bonita que es en el equipo al que amo y después de pelear tanto junto al club y a la afición. Llegar a Primera de la mano del Levante para mí es lo más grande que hay», aseguró.

El delantero tuvo una destacada participación en el encuentro que finalmente le dio el ascenso al Levante al anotar el gol del empate a dos que provocó que los levantinistas creyeran en la remontada. «Fue el gol que cambió un poco las esperanzas porque estábamos un poco atascados en ese momento. Yo sabía que lo haría, lo tenía claro, no sabía cómo y veía que pasaban los minutos y se me iba complicando, pero cuando vi que el balón salía y que tenía opción de llegar, fui con todo y pensé esta no se me escapa. Salté, rematé fuerte y cuando vi que entraba se me vinieron muchas cosas a la cabeza y mucha rabia, felicidad, emoción… Solo pensaba en ganar ese partido. No sabía lo que estaba pasando en los otros partidos, pero sabía que si ganábamos estábamos cerca», rememora con emoción Brugui.

Con el pitido final del encuentro, los jugadores fueron a buscar a sus familiares para compartir con ellos ese momento histórico. El '7' granota cuenta que saltó a la grada para encontrarse con su mujer y sus padres: «Con mi mujer es con la que he peleado todo, con la que tocamos fondo juntos el día del Alavés y mis padres se comían los viajes, cuando era pequeño, de media hora para que entrenara. Se esperaban dos horas en el coche y luego me recogían. Poder conseguir un éxito tan grande y con ellos que estaban en el campo fue muy especial y muy emotivo. Lo sigo pensando y me sigo emocionando».

En ese encuentro ante el Burgos que ya forma parte de la historia del Levante, Roger Brugué también cumplió los cien partidos defendiendo la elástica azulgrana. «Es muy difícil ascender en el partido cien, es una casualidad muy grande, pero creo que tenía que ser así, tenía que ser bonito, un día especial», sentenció.