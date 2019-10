El banco contradice a Javier Aguirre Javier Aguirre, entrando en la Ciudad de la Justicia de Valencia. / Irene Marsilla El exsubdirector de la sucursal de la que era cliente el extécnico del Zaragoza niega la existencia de documentos firmados en blanco ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Martes, 1 octubre 2019, 11:41

El juicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011 se ha reanudado esta mañana con la declaración del testigo José Luis Royo Areste, que en aquella época era subdirector de la sucursal de Bantierra de la que era cliente el exentrenador del conjunto maño, Javier Aguirre.

José Luis Royo, testigo propuesto por el Zaragoza, ha declarado por videoconferencia. Ha asegurado que no tenía relación con ninguno de los clubes y ha contradicho la versión ofrecida por Javier Aguirre el pasado 5 de septiembre. «Me llama Agapito Iglesias -entonces presidente del Zaragoza- un día y me dijo que me iba a ingresar un dinero por una prima y le digo que lo iba a devolver. Yo no saqué nada del banco, el dinero se devolvió. Fue un exceso de confianza por mi parte y un abuso por la otra. Firmaba documentos en blanco con el banco. Es algo que hice con mucha confianza. Confirmé que entró y salió, di fe que se había devuelto«, explicó el entrenador mexicano.

Sin embargo, José Luis Royo ha negado tajantemente que Aguirre dejará folios en blanco firmados. «No, eso es inadmisible», ha asegurado el exsubdirector de la oficina, quien ha añadido que el técnico «iban normalmente al cajero».

Además, Royo ha negado que Aguirre extrajera el importe correspondiente a la prima extraordinaria. «Le puedo garantizar que en mi sucursal no se hizo ningún reintegro. Le puedo garantizar que en mi sucursal no sacó nada de dinero. Estaba yo allí. Y cuando hay una cantidad de dinero me lo suelen decir. No le dijeron nada«.

Sergio González, futbolista del Levante durante la temporada 2010-11 «No hablé con Lendorio»

Sergio González ha dado una versión que choca con la ofrecida por Javier Tebas. El pasado 12 de septiembre, el presidente de la Liga refrendó las palabras que mantiene desde que arrancó la instrucción. «Me llamó Lendoiro -entonces presidente del Deportivo- para advertirme de que el partido estaba arreglado. Le avisó un miembro de la plantilla del Levante, Sergio, creo que es González... Que había estado con él y que creo sigue siendo el entrenador del Valladolid», aseguró. Hoy el exjugador granota ha negado tales hechos.

El interrogatorio a Sergio González ha sido especialmente intenso. «Es mentira. Y se podía demostrar que no había ninguna llamada a Lendoiro. Yo no hablé con Lendorio en ningún momento. No hablé con nadie de nada. No había nada de lo que hablar», ha asegurado el actual técnico del Valladolid. Durante su etapa como jugador del Deportivo, coincidió con Lendoiro. Pero ha hecho referencia a un posterior distanciamiento: «Acabé en el Deportivo con una denuncia y luego no tuve la posibilidad de hablar con él hasta un certamen de la liga».

Sergio González fue futbolista del Levante durante la temporada 2010-11. Y ha negado que el presidente azulgrana, Quico Catalán, lanzara alguna advertencia sobre un posible amaño, así como haber recibido la llamado de algún representante de la Liga. Además, ha explicado que no le consta que se arreglara el encuentro ni que algún miembro de la plantilla del Levante recibiera dinero por dejarse ganar. «Vi el partido. Estaba en la grada porque me quedé fuera de la convocatoria. Fue un partido más que correcto. Intenso. Queríamos acabar con buenas sensaciones. Había intensidad, choques...», ha señalado. Y ha recordado su disgusto por ser uno de los descartes: «Me enfadé con Luis García porque ya estaba recuperado. No iba a renovar pero quería jugar ese partido». También ha explicado cómo transcurrió aquella semana al haber logrado la permanencia: «Éramos un club muy pequeño y fue una semana atípica de comidas de grupo pero una semana normal en cuanto a entrenamientos y preparación del partido. Tuvimos más comidas y celebraciones de lo habitual».