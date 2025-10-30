Alan Matturro se estrena con el Levante tras varios meses con problemas físicos

La Copa del Rey se suele decir que es la competición de las oportunidades. Para Matturro, esta cita también lo fue. Porque tras permanecer inédito ... hasta ahora debido a distintos problemas musculares que le hacían permanecer como el único futbolista que todavía no había alineado Calero, al fin disfrutó de su estreno en competición oficial.

Lo hizo como titular, formando dupla con Dela. El uruguayo cumplió con las expectativas, a pesar de los dos goles encajados durante los 65 minutos que permaneció en el campo. No obstante, que Matturro haya podido disputar ya este encuentro seguro que le da un plus de motivación.

El campeón del mundo sub-20 desembarcó en Orriols este mismo verano, en calidad de cedido por el Genoa, y estaba marcado a ser uno de los pilares defensivos suponiendo un salto de calidad a la primera línea del equipo. Pese a ello, su estancia ha sido hasta ahora accidentada.

De primeras, el charrúa cayó lesionado tras la disputa del primer encuentro de pretemporada ante el Johor Darul. Eso fue el 12 de julio. Desde entonces, los diagnósticos iniciales de una lesión en el recto femoral se demoraron y luego sufrió una recaída.