El abogado de Gabi asegura que hubo «disposiciones fraudulentas» de el Zaragoza Gabi y su abogado, en la Ciudad de la Justicia de Valencia. / Damián Torres El letrado afirma que, pese a que pueden existir «pinceladas del posible amaño», no hay certezas y pide la sentencia absolutoria ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Miércoles, 16 octubre 2019, 12:58

Los informes de los abogados defensores se han retomado con la intervención de José Antonio Choclán, abogado de los exfutbolistas del Zaragoza Gabi y Lafita. El letrado ha admitido que pueden existir «pinceladas del posible amaño» del partido disputado por el conjunto aragonés y el Levante el 21 de mayo de 2011. En cualquier caso, pide la sentencia absolutoria: «No somos bobos. Hay indicios, pero el juzgado de instrucción ya entendió que no había certezas y dictó un auto de sobreseimiento. Y el juicio no ha aportado ningún material adicional, al contrario. Ha aportado pruebas inequívocas de descargo».

Choclán considera que el procedimiento carece de validez debido al origen de la denuncia, que es un cliente del despacho de abogados de Javier Tebas, actual presidente de la Liga. «Ha difundido una información que pertenece al secreto profesional. Dice que tiene el consentimiento del titular del derecho fundamental a la intimidad. Si nos vamos a la ley de protección de datos, dice claramente que le responsable de la información deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. Por lo tanto, queda acreditado que no se ha probado disponer de la legitimación del cliente para difundir la información. Ha decidido por cuenta propia vulnerar el deber profesional pro sus intereses particulares. Lo que ha hecho Tebas es ilícito. Su testimonio es ilícito. Se dan todos los elementos para que el testimonio de Tebas se declare como nulo de pleno derecho. También debe excluirse por razones de fondo, porque es una testimonio de referencia con un fuente anónima. Si suspendemos este testimonio, no hay procedimiento», ha explicado. Tebas presenta la denuncia dos años después de que recibir la información por parte de su cliente: «Lo hace cuando decide colgarse la medalla 45 días antes de ser nombrado presidente de la Liga».

A partir de ahí, Choclán se ha centrado en las intenciones del Zaragoza a la hora de conceder las supuestas primas por la permanencia a sus futbolistas. Una cantidad que ascendió a 1,73 millones de euros en total. «Puede ser que es dinero fuera a los jugadores Levante, pero puede ser que no. Puede ser que Agapito Iglesias -entonces presidente del club aragonés- haya distraído el dinero, que hubiese un alzamiento de bienes, un delito concursal... Puede ser que a los jugadores del Levante fueran 100.000 euros de los 1,7 millones o nada. La acusación hace agua. La alternativa de que hubo una disposición fraudulenta por parte de Iglesias es razonable. La mejor forma de disimular haber metido la mano en la caja es decir que son primas para jugadores. Se hace dinero en efectivo a través de las cuentas de ellos», ha afirmado.

Los 1,73 millones por las presuntas primas extraordinarias a los futbolistas del Zaragoza proceden de los 765.000 sacados en efectivo y los 965.000 transferidos. Gabi firmó un documento redactado por la entidad maña en relación con el dinero en metálico, aunque aduce que lo hizo suponiendo que su contenido era otro: «Decimos que Gabi como otros jugadores son instrumentos no dolosos, son instrumentos del club. Gabi ha reconocido que no leyó detenidamente el documento. Es un documento que confecciona el club y se o presenta en el momento de su despedida y, en su inteligencia, es el que permite consolidar a final de temporada las primas grupales que se han ido recibiendo como anticipo. Es decir, las primas reales. Hasta ese momento las primas grupales por partidos que habían ido recibiendo se contabilizaban como anticipos. Lo que no podía suponer es que este documento iba a dar cobertura a la disposición fraudulenta».

El letrado señala directamente al Zaragoza: «Es evidente que no se entregó cantidad alguna en efectivo. Ese documento que firma Gabi se utiliza por el club para encubrir una disposición fraudulenta. Es un documento real en cuanto a las cantidades, pero irreal en cuanto a la entrega de efectivo. Se firma el 1 de junio y Gabi no se lo comunica a otro jugadores porque no había ninguna razón para ello».

Sobre los 965.000 euros que fueron transferidos a nueve futbolistas del Zaragoza, así como al entrenador y el director deportivo, Choclán se ha pronunciado en la misma línea: «Estamos aquí por dos errores. No tendría que haberse prestado a devolver en efectivo el dinero. El club da la orden de transferencia y les dice que es una transferencia errónea y les pide que se las devuelvan en efectivo. Le dice a Gabi que la devolución por transferencia no es posible porque no hay tiempo porque hace falta para unos pagos inmediatos de las entradas y los viajes. Es reprochable no haberle pedido el recibo».