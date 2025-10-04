Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza

Las bombas callarán en Gaza por primera vez desde que colapsó el alto el fuego en marzo. Israel anuncia este sábado que detiene los bombardeos « ... para implementar la fase 1 del plan de Donald Trump y liberar a los rehenes».

El anuncio del Gobierno se produce tras conocer que Hamás aceptó anoche liberar a todos los rehenes y pide comenzar a negociar la propuesta de Estados Unidos.

En un primer momento, la respuesta de la organización islamista se ha recibido con escepticismo en Israel, pero Donald Trump ha dado la bienvenida de inmediato al comunicado de los islamistas y ha difundido un mensaje para pedir a Benjamín Netanyahul que deje de bombardear porque Hamás parece listo para la paz.

Ahora falta concretar el calendario para el intercambio de rehenes por presos palestinos. Arranca así la negociación sobre temas clave como el desarme de los islamistas, la retirada israelí o el futuro gobierno en la Franja. Lo primero, los rehenes.