Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un MiG-31 ruso en pleno vuelo. X

Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia

Los cazas han sobrevolado el territorio vecino durante doce minutos en una intromisión que el Gobierno estonio considera «sin precedentes»

M. P.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:57

El Gobierno de Estonia ha denunciado la violación de su espacio aéreo por tres aviones de combate rusos. La incursión de los cazas, MiG-31, ... se ha prolonado durante doce minutos sin que las autoridades de Moscú hayan ofrecido una explicación a avisado previamente a los estonios. El ejecutivo ha hecho público un comunicado en el que considera que esta intrusión carece de «precedentes» y es de un «descaro» absoluto por el Kremlin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  5. 5 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  8. 8 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  9. 9

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  10. 10 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia

Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia