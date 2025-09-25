Torrent reduce su deuda y mejora su liquidez al cierre del ejercicio 2024 El Ayuntamiento aprueba las cuentas consolidadas con los votos del PP, VOX y el concejal no adscrito y el rechazo de PSOE y Compromís

El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado en pleno las cuentas consolidadas del ejercicio 2024, con los votos a favor de PP, VOX y el concejal no adscrito, y los votos en contra de PSOE y Compromís.

Se trata de un trámite anual que refleja la gestión global de los recursos públicos y que, una vez aprobado en el Pleno, será remitido a la Sindicatura de Comptes para su fiscalización, garantizando así la máxima transparencia y control sobre las finanzas municipales.

Entre las cifras más destacables, se encuentra el total del activo municipal (bienes, inversiones, tesorería y derechos de cobro) que asciende a 589,5 millones de euros, manteniendo prácticamente estable el volumen patrimonial respecto a 2023.

El resultado consolidado del ejercicio alcanza los 12,9 millones de euros positivos, lo que supone más del 50% de mejora frente al año 2023, cuando se situó en algo más de 8,2 millones.

En términos de resultado presupuestario consolidado, el Ayuntamiento y sus entes cerraron 2024 con un superávit de 17,5 millones de euros, fruto de unos ingresos reconocidos netos de 90,3 millones frente a unas obligaciones reconocidas netas de 72,8 millones.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha valorado estos resultados asegurando que «Torrent ha demostrado que es capaz de gestionar con responsabilidad, incrementando ingresos y conteniendo gastos, lo que se traduce en más recursos disponibles para invertir en la ciudad y en las familias que más lo necesitan.»

Durante 2024 los ingresos de gestión ordinaria consolidados alcanzaron los 86,7 millones de euros, aumentando respecto a los 78,4 millones del ejercicio anterior. Este incremento se debe principalmente a la mayor llegada de transferencias y subvenciones, que pasaron de 25,6 millones en 2023 a 39,4 millones en 2024, así como a un crecimiento de las ventas y servicios prestados.

Por su parte, los gastos de gestión ordinaria consolidados se mantuvieron contenidos en 76,4 millones, lo que permitió obtener un ahorro de gestión superior a 10 millones de euros.

La Cuenta General incluye no solo las cifras del Ayuntamiento de Torrent, sino también las de sus tres organismos autónomos (Fundación Deportiva Municipal, Consell Agrari Municipal y Junta Local Fallera), así como las sociedades municipales de capital íntegramente local (Recaptació Torrent, S.A.; Nous Espais Torrent, S.A.; e IDEA'T Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu, S.A.).

Además, se incorporan los datos de Aigües de l'Horta, S.A. (participada mayoritariamente por el Ayuntamiento) y de los consorcios en los que Torrent participa, como son el Consorcio Esportiu de l'Horta.

Folgado añadió que «este resultado positivo no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de toda la corporación municipal y de los trabajadores públicos que día a día velan por la buena marcha de la economía local.»

Otro dato destacable es la reducción del pasivo corriente consolidado, que bajó de 33,3 millones en 2023 a 21,2 millones en 2024, lo que implica una mejor posición de tesorería y menos compromisos inmediatos de pago.

En este sentido, la concejal de Hacienda, Sonia Roca, subrayó que «hemos reducido la deuda a corto plazo y mejorado notablemente la liquidez del Ayuntamiento, lo que nos permite planificar inversiones con mayor seguridad y afrontar pagos con solvencia.»

La alcaldesa incidió en que «gracias a la estabilidad financiera podemos seguir ejecutando proyectos estratégicos, como la recuperación tras la Dana, la mejora de barrios y la modernización de infraestructuras.»