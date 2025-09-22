Torrent agiliza el derribo de edificios junto al barranco tras un incendio La Policía Local vigila los accesos de las fincas en ruinas para evitar ocupaciones ilegales antes de la prevista demolición

Paco Moreno Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Un policía local hacía guardia este lunes en la calle Maestro Fortea, en Torrent, junto a un vertedero y una valla metálica que lucía carteles de prohibición del paso. Este domingo se produjo un incendio en una de las viviendas pendientes de derribo, con el balance de dos heridos. La vigilancia tiene como propósito impedir más ocupaciones ilegales antes de la demolición.

Así lo indicaron fuentes cercanas a la alcaldesa Amparo Folgado, al señalar que el Consistorio dispone ya de cuatro informes favorables para el derribo. Los dictámenes proceden de la Universidad Politécnica y tres servicios municipales. Falta uno solo para avalar la actuación en una propiedad privada.

Las cinco fincas que forman la manzana, desde la rampa que da acceso al barranco de l'Horteta hasta un puente que cruza el cauce, en la calle Mas de Jutge, están condenadas a la piqueta desde hace meses debido a los daños causados por las inundaciones. Alrededor de 40 familias afectadas por el desalojo fueron trasladadas a otros lugares y es imposible que vuelvan. La cimentación de las fincas está muy tocada y se ven las grietas en la fachada a simple vista.

El incendio con dos heridos ha servido para agilizar más si cabe el encargo del derribo, aunque las mismas fuentes apuntaron que deben cumplirse los plazos y la legalidad de la actuación del Ayuntamiento sobre unos edificios privados. El presupuesto para el derribo todavía no ha sido fijado, aunque se habla de más de medio millón de euros.

Esta es la cantidad que ha costado la demolición de otras 45 casas en Torrent afectadas por la dana. En todos los casos se trata de propiedades unifamiliares, por lo que no se ha contado con el obstáculo de las situadas en Maestro Fortea, con una ocupación antes de la dana de unas 40 familias entre propietarios, inquilinos y ocupaciones ilegales.

¿Qué pasará con el solar? Desde el Consisorio aseguraron que es imposible la concesión de una licencia de obras para construir un nuevo edificio de viviendas. A partir de ahí se abren varias posibilidades como la ampliación de una plaza ajardinada en la misma calle. Por Maestro Fortea pasa poca gente, salvo algunos viandantes que cruzan el barranco por un badén inundable que conecta con la Partida del Alter.

El Ayuntamiento de Torrent ejecuta con fondos propios la demolición de 45 viviendas, dado que el dinero concedido por el Gobierno para la reconstrucción no incluye partidas para este cometido. En todos los casos se trata de propiedades privadas.

Según la relación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, están ya todas ejecutadas salvo tres en la calle Murcia, unas pocas más en Mas del Jutge y una relación que culminará en la calle Sequieta del Camp.

Los cinco edificios pendientes de derribo se encuentran a la altura de la confluencia del barranco del Poyo y el de la Horteta, un lugar donde el pasado 29 de octubre fue especialmente complicado. Buena parte de los cauces resultaron alterados, con arrastres de tierra que sacudieron los cimientos de los inmuebles.

Desde entonces, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha intervenido en varios tramos, mientras que la Generalitat se ha encargado de la reconstrucción de puentes y carreteras. El Consistorio se ha centrado también en los accesos de las numerosas urbanizaciones del municipio, algunas castigadas por las inundaciones con pavimentos destrozados, así como instalaciones generales, señalización y mobiliario urbano.nt