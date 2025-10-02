El tercer incidente con las barreras de Alfafar en nueve días provoca cancelaciones y retrasos de trenes La circulación de las líneas C1 y C2 se están viendo afectadas y el alcalde reclama que se dé solución al problemas

Las barreras del paso a nivel de Alfafar vuelven a tener problemas este jueves, lo que está provocando cancelaciones y retrasos de trenes de Cercanías Renfe. Este es el tercer incidente en nueve días debido a que por un motivo u otro dejan de funcionar, generalmente suele ser porque algún vehículo las golpea.

Fuentes de Adif han señalado que el incidente ha tenido lugar a las 17.24 horas. El paso a nivel ha quedado desprotegido, «probablemente porque alguien le ha dado un golpe», y se ha puesto en marcha el protocolo para estos casos.

Eso implica que los trenes se deben detener en esa zona y circular despacio y con mucha precaución en ese punto, según han recalcado y han añadido que los técnicos estaban trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible. También se requiere la presencia policial para controlar el tráfico rodado.

En la línea C1 se han cancelado los trenes de Valencia Nord a Gandia de las 18.10 y las 19.45 horas y el de sentido inverso de las 19.35 horas. Además, se han producido demoras de alrededor de 30 minutos en el convoy de las 17.05 horas entre la capital de la Safor y Valencia y en el que partía a las 17.40 horas en sentido contrario.

En cuanto a la C2, los trayectos entre la capital del Turia y Xàtiva se han cancelado en el caso de las 18.30 horas y de las 19.45 horas. Además, se han registrado retrasos de hasta 35 minutos en la circulación de las 17.30 horas. Lo mismo ha sucedido con el de las 17.50 horas que iba a l'Alcúdia.

Este es el tercer incidente en las barreras de Alfafar en pocos días. El pasado 23 septiembre de nuevo un vehículo se llevó por delante la barrera en ese lugar y posteriormente una incidencia en un cambio de agujas de Valencia Nord dejaron numerosos convoyes afectados entre la capital del Turia y este municipio.

El martes se produjo una nueva avería en el paso a nivel. Eso hizo que se repitieran las cancelaciones y las demoras.

A estos problemas hay que sumarles los provocados por las intensas lluvias de principios de semana, que afectaron al paso inferior. Eso hizo que temporalmente los trenes no hicieran parada en esa estación hasta que se solventó el problema.

El alcalde, Juan Ramón Adsuara, ha reclamado de nuevo que se dé una respuesta efectiva a esta situación que se repite tan a menudo, que pasaría por el soterramiento de las vías. «La solución la sabemos todos, pero nadie hace nada», ha recalcado este jueves.

También ha reiterado que cada vez que se produce un incidente de este tipo tiene que destinar dos patrullas de la Policía Local para controlar ese cruce que queda desprotegido. Eso implica, según ha subrayado, que hay que restar cuatro agentes de otros servicios como el humanitario o el de las puertas de los colegios.