Nuevas interrupciones en las Cercanías por la avería en las barreras del paso a nivel de Alfafar La circulación de los trenes de Cercanías de las líneas C1 y C2 ha quedado parcialmente interrumpida en la tarde del martes por una avería en las barreras del paso a nivel que conecta el núcleo urbano de Alfafar

De nuevo,Cercanías, a través de sus canales oficiales, alertó a primera hora de la incidencia por una avería en las barreras que controlan el tráfico rodado en las vías del tren de Alfafar. «Pueden producirse retrasos y detenciones en ambos sentidos de la línea porque el paso a nivel de Alfafar está sin protección», e informó de que técnicos se habían desplazado al lugar para restablecer la seguridad.

La avería provocó demoras y también cancelaciones puntuales. Entre las afectaciones registradas figuran, entre otras, estas anotaciones en los registros de tráfico. Un tren de la línea C2 con salida prevista a las 14:00 desde València Nord con destino Xàtiva circuló por Massanassa con 17 minutos de retraso; a las 14:49 un tren de la C1 con salida prevista a las 14:10 hacia Gandia pasaba por Silla con 23 minutos de retraso; a la misma hora otro convoy (previsto a las 14:15 hacia L'Alcúdia) acumulaba 28 minutos.

También en la franja de la tarde se anotaron anulaciones. El tren programado a las 15:30 desde L'Alcúdia hacia València Nord inició su trayecto en Xàtiva y el de las 15:15 desde València Nord con destino Xàtiva no llegó a circular. Estos movimientos tensionaron la operativa del núcleo ferroviario y obligaron a reorganizar servicios y avisos a viajeros.

Hacia las 15:42, Cercanías hacía una estimación general con retrasos medios de unos 25 minutos en la C1 y C2. Pasada la tarde, y tras la intervención de los equipos técnicos, el paso a nivel fue reparado y las líneas comenzaron a recuperar paulatinamente la frecuencia habitual, si bien los tráficos mantuvieron afectaciones residuales mientras se regularizaba la circulación.

La incidencia vuelve a colocar sobre la mesa un problema recurrente en la zona. El paso a nivel de Alfafar es históricamente un punto conflictivo en la red de Cercanías de Valencia, con episodios anteriores que han derivado en cortes, retrasos y, en ocasiones, tragedias que han alimentado la demanda ciudadana de alternativas, como el soterramiento que pide la Plataforma ciudadana.

La portavoz de la Plataforma pel Soterrament de les Vies de Alfafar, Encarna, resumía el sentir vecinal con «en fin, desconcierto, totalmente desconcierto. Cuando no es por una cosa, es por la otra. Las vías solamente nos generan inquietud y de vez en cuando alguna que otra desgracia. Y ya está. Y hay que convivir con ello hasta que ellos quieran o no sé qué vamos a hacer. Es lo que tenemos».