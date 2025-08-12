Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizan una nave donde desguazaban vehículos de la dana para vender las piezas a otros países
Nave donde se encontraban las piezas. LP

Localizan una nave donde desguazaban vehículos de la dana para vender las piezas a otros países

El grupo de Medio Ambiente de la policía autonómica controla los residuos generados tras las inundaciones

A. Talavera

Alzira

Martes, 12 de agosto 2025, 11:41

El grupo de Medio Ambiente de Valencia de la Policía de la Generalitat Valenciana localiza una nave en l'Horta Sud donde se realizan despieces irregulares de vehículos adquiridos a desguaces para, después, remitir piezas a terceros países, principalmente motores y piezas de carrocería.

Este hallazgo se enmarca dentro de las labores de control de los residuos generados por la dana. La unidad remitirá los informes elaborados a las distintas entidades competentes.

Las inundaciones del mes de octubre generaron miles de toneladas de residuos de todo tipo, gran parte por los vehículos que el agua arrastró.

La gestión de estos residuos fue una de las prioridades desde el primer momento para evitar problemas de salud pública y también favorecer la recuperación de las zonas afectadas. Pese al control para que los vehículos siniestrados fueran tratados según la normativa, se han dado casos de comportamientos irregulares aprovechando el gran número de afectados por lo que se realizan actuaciones de vigilancia para dar con este tipo de talleres clandestinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local de La Marina
  4. 4 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  5. 5 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  6. 6 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  7. 7 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más calor este lunes
  10. 10 Un motorista fallece al salirse de la carretera en Gandia tras cruzarse un jabalí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Localizan una nave donde desguazaban vehículos de la dana para vender las piezas a otros países

Localizan una nave donde desguazaban vehículos de la dana para vender las piezas a otros países