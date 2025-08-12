Localizan una nave donde desguazaban vehículos de la dana para vender las piezas a otros países El grupo de Medio Ambiente de la policía autonómica controla los residuos generados tras las inundaciones

A. Talavera Alzira Martes, 12 de agosto 2025, 11:41 Comenta Compartir

El grupo de Medio Ambiente de Valencia de la Policía de la Generalitat Valenciana localiza una nave en l'Horta Sud donde se realizan despieces irregulares de vehículos adquiridos a desguaces para, después, remitir piezas a terceros países, principalmente motores y piezas de carrocería.

Este hallazgo se enmarca dentro de las labores de control de los residuos generados por la dana. La unidad remitirá los informes elaborados a las distintas entidades competentes.

Las inundaciones del mes de octubre generaron miles de toneladas de residuos de todo tipo, gran parte por los vehículos que el agua arrastró.

La gestión de estos residuos fue una de las prioridades desde el primer momento para evitar problemas de salud pública y también favorecer la recuperación de las zonas afectadas. Pese al control para que los vehículos siniestrados fueran tratados según la normativa, se han dado casos de comportamientos irregulares aprovechando el gran número de afectados por lo que se realizan actuaciones de vigilancia para dar con este tipo de talleres clandestinos.