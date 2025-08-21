Catarroja retira los contenedores subterráneos dañados por la riada El municipio instalará otros en superficie que tengan un mantenimiento más sencillo

Todo el mobiliario urbano de los pueblos afectados por la dana fue arrasado por el agua y el barro. Los municipios se quedaron sin algo tan esencial como contenedores. Los que estaban en superficie se los llevó el agua y los subterráneos quedaron colapsado por el fando.

En este sentido, Catarroja avanza en la retirada de estos contenedores subterráneos. 18 de los 61 puntos del municipio ya han sido ejecutados, lo que permitirá también mejorar el manejo de residuos y optimizar el espacio público.

Estos trabajos se están realizando con una inversión de 720.291.96 euros, financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Demócrata, permite la eliminación de las islas según el Plan Local de Residuos.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, señala que paralelamente, también está en marcha la instalación de nuevos contenedores en superficie, más accesibles, sostenibles y fáciles de mantener.

Y es que durante un tiempo los ayuntamientos optaron por los contenedores subterráneos para evitar las molestias de malos olores y dar una mejor imagen. Sin embargo, estos sistemas no han funcionado bien en muchas poblaciones que han acabado retirándolos y volviendo a colocar los clásicos en la calle. En este caso, la dana los ha dañado prácticamente todos por lo que también serán sustituidos por otros nuevos.