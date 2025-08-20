Catarroja refuerza la reparación de la vía pública tras los daños de la dana El Ayuntamiento intensifica en agosto la limpieza, pintura vial y arreglo de aceras, con especial atención a colegios y centro de salud.

Nacho Roca Catarroja Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja mantiene en marcha este mes de agosto un plan de actuaciones destinado a reparar los desperfectos que la dana dejó en calles y espacios públicos del municipio.

Las tareas incluyen la reposición de señalización y pintura vial, la limpieza de imbornales, la reparación de aceras dañadas, la retirada de contenedores sepultados y la limpieza de alcorques.

Con la proximidad del inicio del curso escolar, el consistorio ha reforzado estos trabajos en las inmediaciones de los centros educativos y del centro de salud, con el objetivo de garantizar entornos seguros y en condiciones óptimas para vecinos y vecinas.

El plan forma parte de una estrategia municipal más amplia de recuperación tras el temporal, que contempla tanto intervenciones inmediatas en la vía pública como la planificación de mejoras a medio plazo. El Ayuntamiento recuerda que estas actuaciones se suman a las ya realizadas en los últimos meses en diferentes barrios del municipio.

Temas

Catarroja