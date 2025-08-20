Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Actuaciones en la vía pública. LP

Catarroja refuerza la reparación de la vía pública tras los daños de la dana

El Ayuntamiento intensifica en agosto la limpieza, pintura vial y arreglo de aceras, con especial atención a colegios y centro de salud.

Nacho Roca

Catarroja

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:46

El Ayuntamiento de Catarroja mantiene en marcha este mes de agosto un plan de actuaciones destinado a reparar los desperfectos que la dana dejó en calles y espacios públicos del municipio.

Las tareas incluyen la reposición de señalización y pintura vial, la limpieza de imbornales, la reparación de aceras dañadas, la retirada de contenedores sepultados y la limpieza de alcorques.

Con la proximidad del inicio del curso escolar, el consistorio ha reforzado estos trabajos en las inmediaciones de los centros educativos y del centro de salud, con el objetivo de garantizar entornos seguros y en condiciones óptimas para vecinos y vecinas.

El plan forma parte de una estrategia municipal más amplia de recuperación tras el temporal, que contempla tanto intervenciones inmediatas en la vía pública como la planificación de mejoras a medio plazo. El Ayuntamiento recuerda que estas actuaciones se suman a las ya realizadas en los últimos meses en diferentes barrios del municipio.

