Catarroja desatasca imbornales para reducir las inundaciones El Ayuntamiento prolonga la suspensión de actividades al aire libre a este sábado

Paco Moreno Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja ha informado este viernes tras una nueva reunión del Cecopal que el municipio se mantendrá mañana en alerta naranja, con lo que siguen vigentes las mismas restricciones que hoy por el riesgo de fuertes lluvias.

Por esa razón, permanecen cerrados los túneles de Pelayo y Port, así como la calle Corregudes, el camino a Santada y el vial de servicio de la CV-400. «Policía Local, brigadas y Bomberos se mantienen en guardia», indicaron.

Uno de los refuerzos que se han hecho pasa por los trabajos de limpieza de los imbornales, con el fin de reducir el número de calles encharcadas. A pesar de que se trata de una tarea continua, las precipitaciones caídas han dejado imágenes de calles con «lagos» en la calzada.

También se han visitado los centros escolares del municipio para conocer su estado, mientras que se mantienen canceladas las actividades al aire libres.️ El polideportivo, el cementerio municipal y las instalaciones conocidas como Mundial 82 continuarán cerrados este viernes.

Desde el consistorio han pedido a los vecinos que eviten desplazamientos innecesarios y que se mantengan informados a través de los canales oficiales, asi como no estacionar vehículos en zonas inundables y evitar el paso por túneles.

Temas

Catarroja