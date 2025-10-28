Una cadena humana recorrerá el camino que hacían los voluntarios hasta los pueblos afectados por la dana La Asociación Ca La Mare organiza este acto simbólico para recordar a las víctimas el día del aniversario de la riada

A. Talavera Alzira Martes, 28 de octubre 2025, 15:39 Comenta Compartir

Este miércoles 29 de octubre las calles de prácticamente todos los municipios valencianos se llenarán de homenajes a las víctimas de la dana del pasado año. Minutos de silencio, música o velas servirán para recordar a los afectados de esta gran tragedia.

Una de las iniciativas más llamativa es la organizada por la asociación Ca La Mare de Catarroja. Esta oenegé que lleva más de diez años ayudando a personas en situación de vulnerabilidad se ha volcado este último año con los afectados de la dana tanto de Catarroja como de otros municipios de l'Horta Sud.

Los miembros de Ca la Mare han organizado para conmemorar esta fecha tan señalado una cadena humana estática que servirá para recorrer varios de los municipios damnificados. En concreto, quieren llenar de personas cogidas de la mano el recorrido que hacían los voluntarios que llegaron durante los primeros meses.

«Tiene mucho simbolismo esta cadena porque es el camino que desde Valencia hacía la gente que venía a ayudarnos a diario, por el puente de la Solidaridad, atravesando la Torre y hasta llegar aquí», explica Giovanna, miembro de Ca La Mare.

Un total de diez kilómetros, por lo que serán necesarias miles de personas para cubrir todo el itinerario solidario. «Queríamos hacer algo que dejara huella y fuera significativo. Cogidos de la mano es como hemos ido saliendo este año adelante», recuerda Giovanna de donde surgió la idea de la cadena humana.

Esta cadena cruzará Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer, el barrio de la Torre, el puente de la Solidaridad y entrará en Valencia para llegar a la plaza de la Virgen.

Desde la organización señalan que no se deben llevar pancartas porque es un acto alejado de la política y que los participantes deben llevar velas o las linternas de los móviles para iluminar el cielo. También se lucirán carteles con los nombres de cada uno de los municipios afectados por esta tragedia.

La iniciativa ha sido difundida por redes sociales y a través de los ayuntamientos que han previsto el corte de calles para el paso de esta cadena humana. En estos momentos se desconoce cuánta gente participará pero esperan que sea mucha para unirse y recordar todos juntos a las víctimas y volver a mostrar la solidaridad que ha sido clave durante este difícil año.