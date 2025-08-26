Brigadas trabajan en la limpieza, desbroce y prevención de incendios en Torrent Gracias a diferentes programas de empleo se refuerza el personal para recuperar también zonas afectadas por las inundaciones

A. Talavera Alzira Martes, 26 de agosto 2025, 11:59 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent continúa reforzando las labores de limpieza, desbroce y prevención de incendios en diferentes zonas del término municipal gracias a los distintos programas y subvenciones a los que está acogido.

En el marco del programa de empleo SEPE Zonas Rurales Deprimidas 2025, el consistorio ha recibido un año más la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dentro de los Convenios de Colaboración con las corporaciones locales. Este programa tiene como objetivo paliar el desempleo agrícola eventual, garantizando a los trabajadores un complemento de renta.

En esta edición, se han contratado 28 personas desempleadas: 23 peones y 5 capataces, que desarrollan trabajos de limpieza, acondicionamiento y mejora en los espacios rurales y forestales de Torrent, manteniendo la red de senderos y ejecutando tareas de prevención de incendios, especialmente en El Vedat y en el Barranco. Estas actuaciones se llevan a cabo entre el 10 de julio y el 9 de octubre.

A esta iniciativa se suma la subvención de la Diputación de Valencia para la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios, así como la brigada forestal permanente del Ayuntamiento, que trabaja todo el año, principalmente en la zona de El Vedat.

Además, Torrent impulsa también el Plan de Empleo Estatal DANA 2025, con una inversión conjunta de más de 2,3 millones de euros (1,54 millones aportados por el SEPE y 807.288,62 euros por el Ayuntamiento). Este plan permite contratar a 136 personas desempleadas durante dos fases de actuación de cuatro meses cada una, con el fin de acometer la recuperación de los espacios públicos e infraestructuras dañadas por la dana.

En este caso las actuaciones se dividen en cuatro bloques, la limpieza intensiva de viales y espacios públicos, especialmente en urbanizaciones, el barrio Xenillet y los polígonos industriales; la reconstrucción de caminos rurales y parcelas públicas, con la recuperación de más de 6.000 metros lineales de caminos; la adecuación de zonas verdes y sendas públicas, como el Barranco de l'Horteta o la ruta del Reg Mil·lenari y la reparación y mejora de zonas urbanas y locales municipales, con la rehabilitación de aceras, mobiliario urbano y edificios públicos.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de estos programas «Torrent es un municipio con un entorno natural amplio y diverso, que debemos cuidar y proteger. Gracias a estas brigadas no solo mejoramos la seguridad de nuestras zonas forestales frente a los incendios, sino que también mantenemos en buen estado nuestros caminos, senderos y espacios verdes. Es una apuesta por el medio ambiente y, al mismo tiempo, por el empleo local».