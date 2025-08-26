Voluntarios contra la basuraleza en la zona dana SEO/BirdLife pone en marcha una campaña para limpiar varios puntos afectados y recoger muestras de agua para comprobar el estado de contaminación

A. Talavera Alzira Martes, 26 de agosto 2025, 10:28

Los residuos arrastrados por la dana siguen presentes en muchos puntos, sobre todo, en zonas naturales o en playas donde el mar sigue depositando a diario los restos de las inundaciones. Para intentar reducir la huella de esta catástrofe, el Proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, pone en marcha la campaña '1m2 por la DANA' con el objetivo de colaborar en la retirada de residuos acumulados por el temporal, así como para recoger muestras de agua y sedimentos, que se analizarán por el CSIC, y conocer mejor el impacto ambiental en las zonas más afectadas por la dana.

La campaña se realizará a través de 30 actividades de recogida de basuraleza entre los meses de agosto y diciembre de 2025, en lugares como el Parque Natural de Chera-Sot de Chera, el Parque Natural de L'Albufera, incluyendo los tramos litorales, Playas del sur de Cullera, el Parque Natural del Turia y Chiva. Las recogidas se organizarán en grupos reducidos de hasta 20 personas, para garantizar la seguridad y el respeto al entorno. La primera recogida se llevará a cabo el 30 de agosto en la playa del Brosquil de Cullera y la última tendrá lugar el día 14 de diciembre en Playas de Sueca.

La participación está abierta para cualquier persona, asociación, empresa o administración que desee colaborar de forma organizada y segura. Para facilitar la inscripción y notificar las próximas actividades, las personas interesadas pueden registrarse a través de la web de la organización.

Además de la retirada de residuos, los técnicos de SEO/BirdLife recogerán muestras de agua y sedimento en todas las localizaciones. Estos datos serán posteriormente analizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el objetivo de comparar los niveles actuales de contaminación con los datos publicados en Ciencia Libera sobre esas mismas zonas hace dos años, proporcionando información valiosa para el estudio de la evolución ambiental tras una dana.

Toda la información recopilada se integrará en un informe final que será presentado en 2026, aportando conocimiento para la recuperación y gestión futura de estos entornos.

Para Carmen Vives, técnica de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana: «estas actuaciones contribuirán a mejorar el estado de conservación de la biodiversidad pues favorecerán la recuperación de los hábitats de las zonas de actuación al evitar la degradación e integración de los residuos y al reducir la extensión y el efecto negativo de la basuraleza.»