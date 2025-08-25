Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parque natural de las Hoces del Cabriel. LP

Brigadas forestales recuperan las zonas recreativas de los parques naturales del Cabriel y Chera

La gran parte del trabajo se centra en restaurar los senderos dañados por la riada

A. Talavera

Alzira

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:01

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a través de los equipos de trabajo de los Parques Naturales de Hoces del Cabriel y Chera-Sot de Chera, ha desarrollado intensos trabajos de restauración y mejora para reparar los daños ocasionados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

En el Parque Natural de las Hoces del Cabriel operan dos brigadas de operarios forestales, cada una formada por un capataz y tres peones, con vehículo 4x4 y herramientas propias. Estas brigadas han dedicado su trabajo en la recuperación de la zona recreativa del Azud de Casas del Río y han colaborado en las tareas desarrolladas en el Parque Natural de Chera-Sot de Chera.

Por su parte, la brigada de Chera-Sot de Chera, compuesta por un capataz y tres peones, ha destinado desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 15 de julio de 2025, un total de 90 jornadas a la corrección de daños en los términos municipales de Chera y Sot de Chera.

En conjunto, las actuaciones realizadas han consistido principalmente en la restauración de senderos, que ha supuesto un 43 % del total de los trabajos, la mejora de áreas de uso público, con un 32 %, y la restauración de puntos de agua, que ha representado el 16 %. Además, se han llevado a cabo intervenciones en pistas forestales (4 %), la eliminación de plantas invasoras (2 %) y el relleno de puntos de agua (2 %).

Estos trabajos refuerzan el compromiso de la Generalitat con la conservación y mejora de los espacios naturales protegidos, garantizando su seguridad, funcionalidad y valor ecológico tras los daños sufridos por fenómenos meteorológicos extremos.

