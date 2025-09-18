Arturo Valls, Segador de Honor en la XII Fiesta de la Siega de Catarroja La celebración, organizada por la D.O. Arroz de Valencia, combinará tradición, gastronomía y cultura en una jornada dedicada al arroz valenciano

La Denominación de Origen Arroz de Valencia celebra este domingo la XII edición de la Fiesta de la Siega en el Port de Catarroja, una cita que se ha consolidado como referente cultural y festivo en torno al arroz, producto emblemático de la gastronomía valenciana. Este año, el actor Arturo Valls será distinguido como Segador de Honor, un reconocimiento que coincide con su reciente incursión en el sector con su propia marca de arroz, 'Socarrón'.

Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde, el evento ofrecerá un completo programa de actividades pensadas para todos los públicos: paseos en barca, clases de cocina, conciertos, exhibiciones tradicionales y el emotivo acto central de la siega manual.

Un día para celebrar la tierra y su gente

La jornada comenzará a las 8:45 con una visita guiada al Tancat de la Pipa, espacio natural de la Albufera donde los asistentes podrán observar las aves autóctonas. A partir de las 9:30, las emblemáticas albuferencas zarparán para realizar paseos en barca entre los arrozales, permitiendo conocer de cerca la conexión entre los ciclos del arroz y el ecosistema acuático de la Albufera.

A las 10:30, la chef Eva Davó, del restaurante La Cantina de Ruzafa, tomará el protagonismo con un showcooking en el que preparará un arroz con pato, sepionet, cangrejo y majado de frutos secos y hierbas aromáticas. «No hay cocina sin territorio ni territorio sin agricultores», señala Davó, reivindicando una gastronomía profundamente arraigada al paisaje y sus gentes.

Durante la mañana también se inaugurará el llamado Túnel del Arroz, un recorrido culinario por algunos de los restaurantes que mejor interpretan el arroz con denominación de origen valenciana.

Tradición viva en el corazón del puerto

El momento más esperado llegará con la tradicional siega manual, en la que una veintena de agricultores, vestidos con indumentaria típica, recrearán el proceso ancestral de recolección del arroz. Al ritmo de la Muixeranga del Carraixet, los participantes entrarán en el pantalán cargando garbas de arroz para desgranarlas y trillarlas en vivo, mientras un presentador explicará paso a paso el trabajo del campo.

Simultáneamente se celebrará el concurso de Cant de Batre, una manifestación vocal que rememora los cánticos con los que los agricultores acompañaban sus jornadas de siega. Los participantes, provenientes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana, competirán en dos rondas sin acompañamiento musical.

Finalizada la demostración, el presidente del Consejo Regulador, junto con los agricultores, entregará el galardón de Segador de Honor a Arturo Valls, quien ha apostado por el arroz valenciano con su marca 'Socarrón', cultivada en el Parque Natural de la Albufera y avalada por la D.O. Valencia. «No solo acaba de lanzarse con su propia marca, sino que además presume de valencianía allá donde va», ha destacado Santos Ruiz, gerente de la denominación.

Música, arroz popular y espíritu festivo

Como colofón, el público podrá degustar raciones de arroz a precios populares mientras disfruta de las actuaciones del grupo de danzas La Chicalla y del conjunto musical Tres Fan Ball, que pondrán la nota festiva a una jornada pensada para celebrar la identidad agrícola, gastronómica y cultural de la Comunidad Valenciana.